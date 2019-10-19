Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России и таможенная администрация Минфина Сербии подписали протокол о взаимодействии в сфере борьбы с преступлениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом, а также меморандум о взаимодействии таможен аэропортов "Шереметьево" и "Никола Тесла", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Подписи под документом в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента Сербии Александра Вучича поставили глава ФТС РФ Владимир Булавин и директор таможенной администрации Минфина Сербии Милош Томич.

"Протокол позволит наладить обмен сведениями о лицах, подозреваемых в незаконном перемещении товаров, в том числе наркотиков, и создать каналы оперативного обмена конфиденциальной упреждающей информацией между авиационными таможнями наших стран",- поясняется в материалах к визиту Медведева в Сербию.