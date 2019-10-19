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РИА Новости

Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок

19:48 19.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии Свобода 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019"
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России и таможенная администрация Минфина Сербии подписали протокол о взаимодействии в сфере борьбы с преступлениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом, а также меморандум о взаимодействии таможен аэропортов "Шереметьево" и "Никола Тесла", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Подписи под документом в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента Сербии Александра Вучича поставили глава ФТС РФ Владимир Булавин и директор таможенной администрации Минфина Сербии Милош Томич.
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"Протокол позволит наладить обмен сведениями о лицах, подозреваемых в незаконном перемещении товаров, в том числе наркотиков, и создать каналы оперативного обмена конфиденциальной упреждающей информацией между авиационными таможнями наших стран",- поясняется в материалах к визиту Медведева в Сербию.
"Меморандум по взаимодействию таможенных органов в аэропортах "Шереметьево" – Москва и "Никола Тесла" – Белград закрепляет полномочия соответствующих авиационных таможен по взаимодействию целях пресечения контрабанды и контрафакта, незаконного перемещения валюты, ювелирной продукции, а также санкционных товаров",- уточняется в материалах.
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Александр ВучичБелград (округ)Владимир БулавинДмитрий МедведевФедеральная таможенная служба РФШереметьево (аэропорт)Экономика
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