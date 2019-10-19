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РИА Новости
Культура

В японском Кобе прошел первый международный фестиваль русской культуры

19:37 19.10.2019
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© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"
КОБЕ (Япония), 19 окт – РИА Новости. Первый международный фестиваль русской культуры "Мастер класс" прошел в японском городе Кобе: посетители смогли насладиться русскими песнями, нарисовать свой вариант "Дома дружбы" под руководством известного художника и общественного деятеля Тамары Семеновой, а также закружиться в танце на Благотворительном русском бале.
Как сообщили РИА Новости организаторы мероприятия, подготовка к фестивалю велась Центром поддержки русской культуры в Японии "Родина" и международным фондом поддержки культуры "Мастер класс".
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
"Данный проект является первым этапом в создании современного центра кросс-культурного обмена на базе русского культурного центра. Проект создан с целью популяризации русской культуры в Японии и провозглашения концепции культуры мира и ненасилия", - пояснили организаторы.
Фестиваль в японском городе Кобе проходил в течение двух дней. В пятницу, 18 числа, все желающие могли принять участие в мастер-классе под руководством известного художника и общественного деятеля Тамары Семеновой и нарисовать свое видение будущего русского центра "Дом дружбы". Все созданные работы будут включены в ежегодное издание фонда "Мастер класс" - альбом детского творчества 2019 года "Все флаги в гости будут к нам", а также лягут в основу архитектурного проекта будущего русского центра.
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Центральными событиями второго дня стали Благотворительный бал и аукцион работ на тему "Дома дружбы", выполненных накануне.
В частности, гости бала смогли насладиться выступлением оркестра и оперных певцов, танцоров балета. Перед зрителями также выступили дебютанты, которые под аккомпанемент классической музыки исполнили полонез, вальс и мазурку.
Также в рамках фестиваля состоялся аукцион работ на тему русского центра "Дома дружбы", которые были сделаны накануне. Общая сумма вырученных средств пока не называется, но организаторы уточнили, что все они станут начальным взносом на постройку русского "Дома дружбы" в Японии.
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
1 из 6
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
2 из 6
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
3 из 6
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
4 из 6
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
5 из 6
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
6 из 6
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"
1 из 6
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"
2 из 6
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"
3 из 6
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"
4 из 6
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"
5 из 6
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"
6 из 6
Участники фестиваля Русской культуры в Японском Кобе
© Фото : Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс"
"Конечно, в первую очередь, нам бы хотелось иметь свой "Дом". Большое помещение с выставочной площадкой, концертным залом и ремесленными мастерскими. Это позволило бы проводить мероприятия регулярно. Однако до тех пор, пока у нас не появится своя площадка, мы готовы проводить фестивали русской культуры, постепенно расширяясь и покоряя другие города. И надеемся, в скором времени наши мечты сбудутся!" - отметила в беседе с РИА Новости основатель и руководитель Центра поддержки русской культуры в Японии "Родина" Милена Нурпеисова.
Первый международный фестиваль русской культуры посетили, в частности, вице-консул Индии в городе Кобе Риши Пал и специалист по русскому кино Чие Оги.
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