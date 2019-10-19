Медведев рассказал о выигрыше российских и сербских аграриев от санкций ЕС

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Санкции ЕС и ответные меры России стали позитивным процессом для российских и сербских аграриев, что позволяет наращивать сотрудничество между Москвой и Белградом, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"В России всегда были популярны сербские продукты ... они во многом заменили на нашем рынке продовольствие из других европейских стран", - отметил Медведев в ходе визита в Белград.
Он также заявил, что санкции "это не очень хорошо, и рано или поздно это все закончится".
"Но если говорить о наших аграриях, я имею в виду и российских, и сербских, это хорошо. И они просят нас, чтобы такой режим сохранялся как можно дольше. Это позволит наращивать сотрудничество. Пусть об этом думают наши партнеры из других европейских стран", - добавил Медведев.
23 сентября, 08:00РИА НовостиМолодежь Запада требует перестать кормить Россию