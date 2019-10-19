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РИА Новости

Медведев рассказал о выигрыше российских и сербских аграриев от санкций ЕС

19:20 19.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк19 октября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Сербии Ана Брнабич в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
19 октября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Сербии Ана Брнабич в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
19 октября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Сербии Ана Брнабич в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Санкции ЕС и ответные меры России стали позитивным процессом для российских и сербских аграриев, что позволяет наращивать сотрудничество между Москвой и Белградом, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"В России всегда были популярны сербские продукты ... они во многом заменили на нашем рынке продовольствие из других европейских стран", - отметил Медведев в ходе визита в Белград.
Он также заявил, что санкции "это не очень хорошо, и рано или поздно это все закончится".
"Но если говорить о наших аграриях, я имею в виду и российских, и сербских, это хорошо. И они просят нас, чтобы такой режим сохранялся как можно дольше. Это позволит наращивать сотрудничество. Пусть об этом думают наши партнеры из других европейских стран", - добавил Медведев.
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