Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи "на полях" саммита "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможное проведение саммита "нормандской четверки", сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся в субботу по инициативе германской стороны.

"Что касается возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки" — то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами", — говорится в сообщении.

Работы по встрече "четверки" продолжат помощники лидеров и руководство внешнеполитических ведомств.

Отмечается, что собеседники подтвердили важность неукоснительного выполнения положений минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе встреч в "нормандском формате". В первую очередь это относится к имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а также к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское.

По итогам разговора было отмечено, что Киев под различными предлогами отказывается отводить военную технику от линии соприкосновения в Донбассе.

Также Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии. Они отметили важность продвижения процесса урегулирования в республике, включая созыв первого заседания конституционного комитета.

Кабмин ФРГ сообщил по итогам беседы, что Путин и Меркель также обсуждали ситуацию в Ливии и продолжающиеся переговоры о продолжении транзита газа через Украину.

Ранее посол Франции в России Сильви-Аньес Берманн заявила, что встреча глав государств "нормандского формата" может пройти в ближайшее время, возможно, в ноябре.