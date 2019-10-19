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РИА Новости

Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии

19:13 19.10.2019 (обновлено: 19:38 19.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи "на полях" саммита "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможное проведение саммита "нормандской четверки", сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся в субботу по инициативе германской стороны.
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"Что касается возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки" — то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами", — говорится в сообщении.
Работы по встрече "четверки" продолжат помощники лидеров и руководство внешнеполитических ведомств.
Отмечается, что собеседники подтвердили важность неукоснительного выполнения положений минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе встреч в "нормандском формате". В первую очередь это относится к имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а также к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское.
По итогам разговора было отмечено, что Киев под различными предлогами отказывается отводить военную технику от линии соприкосновения в Донбассе.
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Также Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии. Они отметили важность продвижения процесса урегулирования в республике, включая созыв первого заседания конституционного комитета.
Кабмин ФРГ сообщил по итогам беседы, что Путин и Меркель также обсуждали ситуацию в Ливии и продолжающиеся переговоры о продолжении транзита газа через Украину.
Ранее посол Франции в России Сильви-Аньес Берманн заявила, что встреча глав государств "нормандского формата" может пройти в ближайшее время, возможно, в ноябре.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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