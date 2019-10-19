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РИА Новости

Вучич выразил соболезнования в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае

19:11 19.10.2019
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© Фото : МЧС РоссииМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования России в связи с трагическими событиями, связанными с прорывом дамбы в Красноярском крае.
Главк МЧС по краю в субботу сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
17:06РИА Новости
СМИ опубликовали списки жертв и пропавших без вести в Красноярском крае
"Мне надо также выразить глубокое соболезнование по поводу трагических событий в Красноярском крае вам и русскому народу", - сказал сербский лидер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Глава кабмина РФ поблагодарил Вучича за слова поддержки и соболезнования. "Печальные события, конечно", - добавил Медведев.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеАлександр ВучичДмитрий МедведевКрасноярский крайСербияРоссияПроисшествия
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