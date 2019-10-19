Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T19:07Z
https://ria.ru/20191019/1559978064.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149709/79/1497097998_0:299:5080:3157_1036x0_80_0_0_6428e4ed7b6de18673571f57dc7be567.jpg
РИА Новости

В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек

19:07 19.10.2019
98
© AP Photo / Esteban FelixЗадержание участников митинга в Чили
Задержание участников митинга в Чили
© AP Photo / Esteban Felix
Задержание участников митинга в Чили. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали 308 человек в ходе протестов в Чили, вызванных повышением цен на метро, ранены 156 полицейских, сообщает корпус карабинеров страны.
"308 человек задержаны, 156 полицейских ранены, из них пятеро тяжело, есть сообщения об 11 пострадавших среди гражданского населения. Кроме того, повреждены 49 полицейских машин и 41 станция метро", - отмечается в Twitter ведомства.
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро - на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара). Самый высокий тариф, который предполагает пользование услугами метро с 7 и до 8.59 и с 18 и до 19.59 теперь стоит 830 песо, или 1,17 доллара.
Многие граждане стали собираться на различных станциях метро, перепрыгивать через турникеты, отказываясь платить. Подобные акции в большинстве носили мирный характер. Однако были и случаи вандализма, когда протестующие портили имущество и инфраструктуру станций.
Беспорядки в Барселоне. 18 октября 2019
Вчера, 19:46РИА Новости
В Барселоне начались беспорядки
Вместе с тем вечером в пятницу, сообщает телеканал 24 Horas, во многих районах Сантьяго были зафиксированы акции протеста, люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен. На некоторых станциях метро произошел пожар. Метро Сантьяго, которое в день перевозит 2,8 миллиона человек, закрыто до понедельника.
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил режим чрезвычайной ситуации в провинциях Сантьяго и Чакабуко и пообещал собрать рабочую группу для обсуждения цен на билеты.
Города мира. Баку
16:56РИА Новости
Власти заявили о задержании участников митинга в центре Баку
200001
Обсудить 0
Себастьян ПиньераЧилиБуэнос-Айрес (город)В мире
Рекомендуем
Лидер партии Братья Италии Джорджия Мелони во время антиправительственной демонстрации в Риме
В Риме проходит многотысячная демонстрация правой оппозиции
РИА
Новости
Города мира. Баку
Власти заявили о задержании участников митинга в центре Баку
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Польша поприветствовала итоги голосования парламента Британии по Brexit
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
МЧС сообщило о ликвидации крупного пожара в Ярославской области
Лента
новостей
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон не намерен просить ЕС об отсрочке Brexit
Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока
Россия надеется на завершение строительства "Турецкого потока" к 2020 году
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК попросила Британию прояснить дальнейшие шаги по Brexit
Визит Дмитрия Медведева в Сербию
Медведев: Россия открыта к равноправному и уважительному диалогу с ЕС
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Британский парламент одобрил поправку об отсрочке Brexit
Журналисты задают вопросы вице-адмиралу Михаилу Моцаку
В Петербурге умер вице-адмирал, участвовавший в подъеме подлодки "Курск"
Города мира. Баку
Власти заявили о задержании 60 человек во время митинга в Баку
Флаг Великобритании на саммите ЕС
Британское правительство отложило голосование по соглашению о Brexit
Полиция
Пропавших подростков из Новокузнецка обнаружили на даче родственников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
19:20Медведев рассказал о выигрыше российских и сербских аграриев от санкций ЕС
19:13Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии
19:11Вучич выразил соболезнования в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае
19:10Эксперт прокомментировал отказ Джонсона от обращения по отсрочке Brexit
19:07В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек
19:04Представительство ЕС в России выразило соболезнования в связи с ЧП с дамбой
18:57Путин и Вучич договорились о передаче России картин Рериха
18:52Красноярские власти анонсировали проверки после ЧП с дамбой
18:44Медведев рассказал об опасности акций неонацистов в ряде стран
Лента новостейМолния