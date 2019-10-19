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РИА Новости

Представительство ЕС в России выразило соболезнования в связи с ЧП с дамбой

19:04 19.10.2019
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© Фото : МЧС РоссииМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Представительство ЕС в России выразило соболезнования в связи с гибелью 15 человек в результате прорыва дамбы в Красноярском крае.
"Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте дипмиссии.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
17:53РИА Новости
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Прорыв дамбы в Красноярском краеЕвросоюзКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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