Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T18:57Z
https://ria.ru/20191019/1559977749.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155990/63/1559906306_0:0:3134:1763_1036x0_80_0_0_684b221c2ee1e15e745b4e6f024ab381.jpg
РИА Новости
Культура

Путин и Вучич договорились о передаче России картин Рериха

18:57 19.10.2019
651
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на уровне лидеров России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича была достигнута договоренность о передаче России картин Николая Рериха, а Сербии – Петербургского листа Мирославова Евангелия.
"Ещё одно знаковое событие: в соответствии с теми договорённостями, которые были достигнуты на президентском уровне, мы передадим сербской стороне Петербургский лист Мирославова Евангелия. А к нам вернётся определённое количество картин Николая Рериха", - сообщил Медведев в субботу, выступая в парламенте Сербии.
Зал встретил это известие продолжительными аплодисментами.
"Это действительно серьёзное событие. Эти аплодисменты свидетельствуют о том, какую роль играют в сближении сербского и российского народов духовные связи", - отреагировал премьер.
Показ обновленной экспозиции Музея Рерихов
31 июля, 11:29Культура
Обновленная экспозиция Музея Рерихов открылась на ВДНХ
1811101
Обсудить 0
КультураАлександр ВучичДмитрий МедведевВладимир ПутинСербияНиколай РерихРоссияВ мире
Рекомендуем
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
РИА
Новости
В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета
В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Лента
новостей
Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока
Россия надеется на завершение строительства "Турецкого потока" к 2020 году
Машина турецкой скорой помощи
В Турции погибла девочка из России
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Сотрудник полиции
В Петербурге иностранец изнасиловал продавщицу, пишут СМИ
Кадырова рассмешили слова журналиста, сравнившего его с кинозвездой
Кадырова рассмешили слова журналиста, сравнившего его с кинозвездой
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии Свобода 2019
Россия "не скучает" после отказа ЕС от совместных саммитов, заявил Медведев
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Дым поднимается из сирийского города Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Сирийские курды заявили, что Турция ведет обстрелы вопреки договоренностям
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Польша поприветствовала итоги голосования парламента Британии по Brexit
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
19:20Медведев рассказал о выигрыше российских и сербских аграриев от санкций ЕС
19:13Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии
19:11Вучич выразил соболезнования в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае
19:10Эксперт прокомментировал отказ Джонсона от обращения по отсрочке Brexit
19:07В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек
19:04Представительство ЕС в России выразило соболезнования в связи с ЧП с дамбой
18:57Путин и Вучич договорились о передаче России картин Рериха
18:52Красноярские власти анонсировали проверки после ЧП с дамбой
18:44Медведев рассказал об опасности акций неонацистов в ряде стран
Лента новостейМолния