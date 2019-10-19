Путин и Вучич договорились о передаче России картин Рериха

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на уровне лидеров России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича была достигнута договоренность о передаче России картин Николая Рериха, а Сербии – Петербургского листа Мирославова Евангелия.

"Ещё одно знаковое событие: в соответствии с теми договорённостями, которые были достигнуты на президентском уровне, мы передадим сербской стороне Петербургский лист Мирославова Евангелия. А к нам вернётся определённое количество картин Николая Рериха", - сообщил Медведев в субботу, выступая в парламенте Сербии.

Зал встретил это известие продолжительными аплодисментами.