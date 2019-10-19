Красноярские власти анонсировали проверки после ЧП с дамбой

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Небольшие компании в области золотодобычи могут ожидать проверки после разрушения дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае, сообщил журналистам замглавы правительства региона Анатолий Цыкалов.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна.

"Сейчас речь может идти только о тех гидротехнических сооружениях, которые построены недропользователями, но нигде не показаны. Поэтому если и может идти речь о проверке, то только о малых компаниях, которые занимаются недропользованием, имеют лицензии на добычу россыпного золота. По ним, наверное, надо провести какую-то проверку. Все остальные объекты известны, их характеристики известны, они находятся на контроле", - сказал Цыкалов.

Он отметил, что большая часть гидротехнических сооружений края сделана по проектам, регулярно проверяется и известна властям. Причем речь идет даже о малых сооружениях в сельской местности.

По данным главы кабмина края Юрия Лапшина, поисковые работы прекращены до утра воскресенья, оперативный штаб будет работать в круглосуточном режиме.