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РИА Новости

Красноярские власти анонсировали проверки после ЧП с дамбой

18:52 19.10.2019
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© Фото : МЧС РоссииМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Небольшие компании в области золотодобычи могут ожидать проверки после разрушения дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае, сообщил журналистам замглавы правительства региона Анатолий Цыкалов.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
17:53РИА Новости
СК рассказал об обысках в компании, чьи рабочие погибли при прорыве дамбы
"Сейчас речь может идти только о тех гидротехнических сооружениях, которые построены недропользователями, но нигде не показаны. Поэтому если и может идти речь о проверке, то только о малых компаниях, которые занимаются недропользованием, имеют лицензии на добычу россыпного золота. По ним, наверное, надо провести какую-то проверку. Все остальные объекты известны, их характеристики известны, они находятся на контроле", - сказал Цыкалов.
Он отметил, что большая часть гидротехнических сооружений края сделана по проектам, регулярно проверяется и известна властям. Причем речь идет даже о малых сооружениях в сельской местности.
По данным главы кабмина края Юрия Лапшина, поисковые работы прекращены до утра воскресенья, оперативный штаб будет работать в круглосуточном режиме.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайКрасноярскКурагинский районПроисшествия
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