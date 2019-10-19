Медведев рассказал об опасности акций неонацистов в ряде стран

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Акции неонацистов в ряде европейских стран сегодня становятся обыденным делом, такое "беспамятство" просто опасно, подрывает основу международных отношений, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Российский премьер 19 октября прибыл в Сербию на торжества по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Выступая с речью в сербском парламенте, он отметил, что сегодня в ряде европейских государств сносят памятники солдатам, освободившим эти страны от фашизма.

"Палачей, которые виновны в уничтожении огромного количества людей, объявляют национальными героями, а открытая пропаганда нацистских идей или агрессивные акции неонацистов просто становятся совершенно обыденным делом. Такое беспамятство просто опасно, оно подрывает важнейшие принципы международных отношений. Эти принципы, напомню, были выработаны именно после Второй мировой войны, а не когда бы то ни было", - заявил Медведев.

Цель этих манипуляций с историей, по его словам, заключается в том, чтобы "перекроить мир, подменить нормы международного права надуманными предлогами, которые позволяют продвигать всякого рода нелегитимные односторонние решения, оправдывать любые действия, в том числе самые деструктивные".