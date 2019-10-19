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РИА Новости

Медведев рассказал о трудностях во взаимоотношениях России и ЕС

18:41 19.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. РФ стало труднее решать в Европе задачи, страны ЕС за демонстрацию видимого единства в отношении РФ вынуждены расплачиваться серьёзными экономическими потерями, а бизнес потерял миллиарды евро, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Нам труднее стало решать в Европе массы других задач. Не говорю о том, что бизнес в Европе, да и в нашей стране тоже, потерял миллиарды евро, которые вернуть уже невозможно", - сказал Медведев в ходе визита в Белград, говоря о взаимных ограничениях между странами.
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По его словам, в это же время в Европе нарастают проблемы, в том числе из-за миграции.
"В наш общеевропейский дом в виде миграционного коллапса и угроз терроризма бумерангом возвращаются события, которые происходят на Ближнем востоке, в Африке, которые показали, что смена неугодных режимов, а мы помним, кто настаивал на этом, насаждение известных моделей извне, объяснение, как должна выглядеть демократия, порождают хаос на обширнейших территориях, ведут к уничтожению государств, тотальному распространению терроризма в мире", - заявил премьер.
Он добавил, что на этом фоне многие в Европе признают, что должны экономически платить за единство позиции в отношении к РФ. "За демонстрацию видимого единства по российскому вопросу Евросоюз вынужден расплачиваться серьезными дипломатическими издержками, серьезными экономическими потерями", - сказал Медведев, добавив, что благодарен Сербии за то, что страна не присоединилась к санкциям против РФ.
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