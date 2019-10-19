Медведев рассказал о трудностях во взаимоотношениях России и ЕС

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. РФ стало труднее решать в Европе задачи, страны ЕС за демонстрацию видимого единства в отношении РФ вынуждены расплачиваться серьёзными экономическими потерями, а бизнес потерял миллиарды евро, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Нам труднее стало решать в Европе массы других задач. Не говорю о том, что бизнес в Европе, да и в нашей стране тоже, потерял миллиарды евро, которые вернуть уже невозможно", - сказал Медведев в ходе визита в Белград, говоря о взаимных ограничениях между странами.

По его словам, в это же время в Европе нарастают проблемы, в том числе из-за миграции.

"В наш общеевропейский дом в виде миграционного коллапса и угроз терроризма бумерангом возвращаются события, которые происходят на Ближнем востоке, в Африке, которые показали, что смена неугодных режимов, а мы помним, кто настаивал на этом, насаждение известных моделей извне, объяснение, как должна выглядеть демократия, порождают хаос на обширнейших территориях, ведут к уничтожению государств, тотальному распространению терроризма в мире", - заявил премьер.