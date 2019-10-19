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РИА Новости

Медведев и Брнабич возложили венки к монументу освободителям Белграда

18:34 19.10.2019 (обновлено: 18:50 19.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии Свобода 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019"
БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Сербии Ана Брнабич посетили Мемориальное кладбище освободителям Белграда.
Медведев находится с визитом в Сербии, где проходят торжества, посвященные 75-летию освобождения Белграда от фашистов.
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Главы правительств двух стран возложили венки к монументу освободителям Белграда и монументу советским воинам, погибшим при освобождении столицы Сербии.
Медведев и Брнабич также пообщались с ребятами – участниками всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", которые пообещали, что будут не только помогать ветеранам и устраивать военно-исторические квесты, но и "бороться за историческую правду о Великой Отечественной войне".
Участники движения рассказали, что к нему присоединилось уже 45 стран, поблагодарили глав правительств за поддержку и подарили им рюкзаки с логотипом "Волонтеры Победы".
Медведев, в свою очередь, отметил важность того, что молодые люди приехали в Белград, где "наши сербские друзья именно и сохраняют память о тех событиях".
"Так не везде. Нужно обязательно вспоминать о том, что было, и хранить историческую правду, и сегодня ее носителями становитесь именно вы, вы будете рассказывать о тех событиях своим детям и внукам",- подчеркнул глава российского правительства. Он добавил, что именно "наши солдаты, по сути, спасли Белград от фашистов".
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Медведев также оставил запись в книге почетных гостей Мемориального кладбища, где написал: "Вечная память всем, кто положил свою жизнь, отстоял мир в Белграде. Эти монументы - символ дружбы между Россией и Сербией! Спасибо за сохранение памяти о тех временах".
Мемориальный комплекс освободителям Белграда - место захоронения советских и югославских воинов, павших при освобождении Белграда в октябре 1944 года. Комплекс создан в 1953 году, а в 1988 году в глубине мемориала установлен памятник советскому солдату скульптора Антуна Августинчича.
В братских могилах на Мемориальном кладбище похоронено 2953 югослава и 791 боец Красной Армии, в том числе 564 известных и 227неизвестных воинов.
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