Медведев и Брнабич возложили венки к монументу освободителям Белграда

БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Сербии Ана Брнабич посетили Мемориальное кладбище освободителям Белграда.

Медведев находится с визитом в Сербии, где проходят торжества, посвященные 75-летию освобождения Белграда от фашистов.

Главы правительств двух стран возложили венки к монументу освободителям Белграда и монументу советским воинам, погибшим при освобождении столицы Сербии.

Медведев и Брнабич также пообщались с ребятами – участниками всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", которые пообещали, что будут не только помогать ветеранам и устраивать военно-исторические квесты, но и "бороться за историческую правду о Великой Отечественной войне".

Участники движения рассказали, что к нему присоединилось уже 45 стран, поблагодарили глав правительств за поддержку и подарили им рюкзаки с логотипом "Волонтеры Победы".

Медведев, в свою очередь, отметил важность того, что молодые люди приехали в Белград, где "наши сербские друзья именно и сохраняют память о тех событиях".

"Так не везде. Нужно обязательно вспоминать о том, что было, и хранить историческую правду, и сегодня ее носителями становитесь именно вы, вы будете рассказывать о тех событиях своим детям и внукам",- подчеркнул глава российского правительства. Он добавил, что именно "наши солдаты, по сути, спасли Белград от фашистов".

Медведев также оставил запись в книге почетных гостей Мемориального кладбища, где написал: "Вечная память всем, кто положил свою жизнь, отстоял мир в Белграде. Эти монументы - символ дружбы между Россией и Сербией! Спасибо за сохранение памяти о тех временах".

Мемориальный комплекс освободителям Белграда - место захоронения советских и югославских воинов, павших при освобождении Белграда в октябре 1944 года. Комплекс создан в 1953 году, а в 1988 году в глубине мемориала установлен памятник советскому солдату скульптора Антуна Августинчича.