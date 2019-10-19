Россия надеется на завершение строительства "Турецкого потока" к 2020 году

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется, что строительство газопровода "Турецкий поток" завершится к началу 2020 года.

"Надеемся, что строительство (ред - газопровода "Турецкий поток") завершится к началу 2020 года", - сказал Медведев, выступая в Народной скупщине (парламенте) Сербии.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Обе нитки планируется построить до конца 2019 года.