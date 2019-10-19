Медведев обсудил с премьером Сербии реализацию "Турецкого потока"

"Сейчас через Сербию прокладывается участок газопровода "Турецкий поток" от границ с Болгарией до Венгрии. Мы только что с коллегами, с госпожой председателем правительства, обсуждали этот вопрос", - сказал Медведев, выступая в Народной скупщине (парламенте) Сербии.

"И мы благодарны депутатам Народной скупщины... за то, что вы этот проект поддержали. Для Сербии, ее экономического развития, это имеет особое значение, причем ваша страна свои обязательства неукоснительно исполняет, и это подтверждают все мои коллеги, которые говорят о том, что в этом смысле все абсолютно благополучно", - добавил Медведев.