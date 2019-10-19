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РИА Новости

Медведев обсудил с премьером Сербии реализацию "Турецкого потока"

18:21 19.10.2019
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© Фото : TurkStreamЗавершение морской укладки газопровода "Турецкий поток"
Завершение морской укладки газопровода Турецкий поток
© Фото : TurkStream
Завершение морской укладки газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что обсудил реализацию "Турецкого потока" с премьером Сербии Аной Брнабич, и отметил, что Белград неукоснительно исполняет свои обязательства по проекту.
"Сейчас через Сербию прокладывается участок газопровода "Турецкий поток" от границ с Болгарией до Венгрии. Мы только что с коллегами, с госпожой председателем правительства, обсуждали этот вопрос", - сказал Медведев, выступая в Народной скупщине (парламенте) Сербии.
Председатель правительства РФ отметил, что проект является выгодным для всей Европы.
"И мы благодарны депутатам Народной скупщины... за то, что вы этот проект поддержали. Для Сербии, ее экономического развития, это имеет особое значение, причем ваша страна свои обязательства неукоснительно исполняет, и это подтверждают все мои коллеги, которые говорят о том, что в этом смысле все абсолютно благополучно", - добавил Медведев.
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