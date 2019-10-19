Медведев: сближение Сербии с ЕС не помешает ее сотрудничеству с Россией

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об уверенности, что взаимодействие Сербии с ЕС не станет тормозить сотрудничество страны с Россией.

Он напомнил, что 25 октября Россию посетит премьер-министр Сербии Ана Брнабич, и РФ рассчитывает, что в ходе этого визита будет подписано соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС.