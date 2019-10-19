"Горячая линия" приняла 223 звонка после прорыва дамбы в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 19 окт – РИА Новости. Более 220 звонков из различных регионов России поступило на телефон "Горячей линии" из-за прорыва дамбы в Красноярском крае, где погибли 15 человек, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.

Ранее глава МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна.

"По состоянию на 16:00 (12.00 мск) на телефон "Горячая линия" поступило 223 обращения из различных регионов нашей страны", - сказала представитель главка.

По ее словам, организована работа специалистов психологической службы МЧС России. Психологи работают в оперативном штабе, непосредственно на месте происшествия, в больницах, куда доставлены пострадавшие, а также в круглосуточном режиме оказывают дистанционную психологическую помощь и информационную поддержку по телефону "Горячая Линия".