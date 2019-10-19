МЧС сообщило о ликвидации крупного пожара в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Ростове Ярославской области, унесший жизни семи человек, полностью ликвидирован, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
"В 17.39 полная ликвидация", - сообщил представитель ведомства.
Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы. Прокуратура Ярославской области начала проверку, СУСК по региону возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".