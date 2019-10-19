МЧС сообщило о ликвидации крупного пожара в Ярославской области

Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы. Прокуратура Ярославской области начала проверку, СУСК по региону возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".