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РИА Новости

МЧС сообщило о ликвидации крупного пожара в Ярославской области

18:15 19.10.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской областиЛиквидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской области
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Ростове Ярославской области, унесший жизни семи человек, полностью ликвидирован, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
"В 17.39 полная ликвидация", - сообщил представитель ведомства.
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13:26РИА Новости
Крупные пожары в России
Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы. Прокуратура Ярославской области начала проверку, СУСК по региону возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
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МЧС РФРостовЯрославская областьПроисшествия
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