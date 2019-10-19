Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T20:03Z
https://ria.ru/20191019/1559976690.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155997/67/1559976777_0:0:3352:1886_1036x0_80_0_0_9890502a5a68c0c090c7668c31d8db02.jpg
РИА Новости

В Риме проходит многотысячная демонстрация правой оппозиции

18:00 19.10.2019 (обновлено: 20:03 19.10.2019)
543
© REUTERS / Remo CasilliЛидер партии "Братья Италии" Джорджия Мелони во время антиправительственной демонстрации в Риме
Лидер партии Братья Италии Джорджия Мелони во время антиправительственной демонстрации в Риме
© REUTERS / Remo Casilli
РИМ, 19 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Несколько десятков тысяч человек заполнили римскую площадь Сан-Джованни-ин-Латерано на демонстрации сторонников правых партий с требованием отставки нынешнего правительства и проведения внеочередных выборов, передаёт корреспондент РИА Новости.
Манифестация организована партией "Лига" во главе с ее лидером, вице-премьером страны Маттео Сальвини и прошла под лозунгом "Итальянская гордость". К акции протеста примкнули союзники "Лиги" по правоцентристской коалиции партии "Вперёд, Италия" и "Братья Италии".
Полиция в Риме
27 сентября, 13:56РИА Новости
В 160 городах Италии проходят "климатические" забастовки школьников
Участники манифестации, проходящей у фасада базилики Сан-Джованни-ин-Латерано, прибыли на неё со всех уголков Италии: среди множества итальянских триколоров развевались флаги отдельных регионов и поддержавших ее партий.
На сцене с двумя многометровыми экранами прошли выступления президентов итальянских областей, которые представляют правоцентристскую коалицию. Акция завершилась появлением первым за долгое время перед публикой ее лидеров Сильвио Берлускони, Джорджи Мелони и Маттео Сальвини.
По данным источников из полиции, в манифестации приняли участие 50 тысяч человек. Организаторы говорят о 200 тысяч собравшихся. Число журналистов, освещавших мероприятие, оказалось столь велико, что им не хватило специальных бейджей, и в шатре для прессы пришедшим на акцию перед самым ее началом выдали написанные от руки "справки" об аккредитации на мероприятие.
"В правительстве сидят люди, чьи руки грязны от крови мигрантов, - заявил Сальвини. – На этой площади стоят не экстремисты, а гордые итальянцы. Мы вернемся в правительство быстро и зайдем с парадного входа, без обмана и грима".
Акция протеста против экономической политики правительства, Рим. 9 февраля 2019
9 февраля, 21:20РИА Новости
В Риме сотни тысяч человек вышли на акцию протеста
В своем выступлении он коснулся операции турецких войск в Сирии, назвав безумием возможность вступления Турции в ЕС. По его словам, он предпочитает "общение с Россией и Израилем, и никогда с исламистским режимом".
Как заявил в разговоре с РИА Новости глава фракции "Лиги" Массимилиано Ромео, единственным главным требованием всех манифестантов является проведение новых выборов после того, как к власти пришло "противозаконное правительство кресел".
Это правительство не дает ответов на вопросы, которые задает страна. На новых выборах наша коалиция одержит разгромную победу", - отметил парламентарий.
2303003
Обсудить 1
РимИталияВ мире
Рекомендуем
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК попросила Британию прояснить дальнейшие шаги по Brexit
РИА
Новости
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на XXI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии
Россия готова помочь Сербии в сохранении суверенитета, заявил Медведев
Лента
новостей
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Польша поприветствовала итоги голосования парламента Британии по Brexit
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Консерваторы покинули парламент Британии после принятия поправки по Brexit
Машина турецкой скорой помощи
В Турции погибла девочка из России
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета
В Красноярском крае спецназ взял штурмом дом криминального авторитета
Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока
Россия надеется на завершение строительства "Турецкого потока" к 2020 году
Флаг Великобритании на саммите ЕС
Британское правительство отложило голосование по соглашению о Brexit
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
19:20Медведев рассказал о выигрыше российских и сербских аграриев от санкций ЕС
19:13Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии
19:11Вучич выразил соболезнования в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае
19:10Эксперт прокомментировал отказ Джонсона от обращения по отсрочке Brexit
19:07В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек
19:04Представительство ЕС в России выразило соболезнования в связи с ЧП с дамбой
18:57Путин и Вучич договорились о передаче России картин Рериха
18:52Красноярские власти анонсировали проверки после ЧП с дамбой
18:44Медведев рассказал об опасности акций неонацистов в ряде стран
Лента новостейМолния