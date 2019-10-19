В Риме проходит многотысячная демонстрация правой оппозиции

Лидер партии "Братья Италии" Джорджия Мелони во время антиправительственной демонстрации в Риме

РИМ, 19 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Несколько десятков тысяч человек заполнили римскую площадь Сан-Джованни-ин-Латерано на демонстрации сторонников правых партий с требованием отставки нынешнего правительства и проведения внеочередных выборов, передаёт корреспондент РИА Новости.

Манифестация организована партией "Лига" во главе с ее лидером, вице-премьером страны Маттео Сальвини и прошла под лозунгом "Итальянская гордость". К акции протеста примкнули союзники "Лиги" по правоцентристской коалиции партии "Вперёд, Италия" и "Братья Италии".

Участники манифестации, проходящей у фасада базилики Сан-Джованни-ин-Латерано, прибыли на неё со всех уголков Италии: среди множества итальянских триколоров развевались флаги отдельных регионов и поддержавших ее партий.

На сцене с двумя многометровыми экранами прошли выступления президентов итальянских областей, которые представляют правоцентристскую коалицию. Акция завершилась появлением первым за долгое время перед публикой ее лидеров Сильвио Берлускони, Джорджи Мелони и Маттео Сальвини.

По данным источников из полиции, в манифестации приняли участие 50 тысяч человек. Организаторы говорят о 200 тысяч собравшихся. Число журналистов, освещавших мероприятие, оказалось столь велико, что им не хватило специальных бейджей, и в шатре для прессы пришедшим на акцию перед самым ее началом выдали написанные от руки "справки" об аккредитации на мероприятие.

"В правительстве сидят люди, чьи руки грязны от крови мигрантов, - заявил Сальвини. – На этой площади стоят не экстремисты, а гордые итальянцы. Мы вернемся в правительство быстро и зайдем с парадного входа, без обмана и грима".

В своем выступлении он коснулся операции турецких войск в Сирии, назвав безумием возможность вступления Турции в ЕС. По его словам, он предпочитает "общение с Россией и Израилем, и никогда с исламистским режимом".

Как заявил в разговоре с РИА Новости глава фракции "Лиги" Массимилиано Ромео, единственным главным требованием всех манифестантов является проведение новых выборов после того, как к власти пришло "противозаконное правительство кресел".