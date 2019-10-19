ЕК попросила Британию прояснить дальнейшие шаги по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 19 окт - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия просит Великобританию скорее прояснить дальнейшие действия по Brexit, говорится в Twitter представителя пресс-службы Еврокомиссии Мины Андреевой.

"Еврокомиссия принимает к сведению голосование в Палате общин сегодня по поправке Летвина, которая означает, что само соглашение об отделении не будет поставлено на голосование сегодня. Правительство Великобритании (должно - ред.) сообщить нам о следующих шагах как можно скорее", - написала она.

Голосование по соглашению должно было состояться сегодня, однако вопреки призывам премьера депутаты приняли поправку, внесенную Оливером Летвином. Согласно поправке, премьер должен будет до 23.00 (01.00 мск воскресенья) попросить об отсрочке Brexit. Будет ли он просить, пока неясно – офис премьера пока ситуацию не комментирует.