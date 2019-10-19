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РИА Новости

ЕК попросила Британию прояснить дальнейшие шаги по Brexit

17:56 19.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 окт - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия просит Великобританию скорее прояснить дальнейшие действия по Brexit, говорится в Twitter представителя пресс-службы Еврокомиссии Мины Андреевой.
"Еврокомиссия принимает к сведению голосование в Палате общин сегодня по поправке Летвина, которая означает, что само соглашение об отделении не будет поставлено на голосование сегодня. Правительство Великобритании (должно - ред.) сообщить нам о следующих шагах как можно скорее", - написала она.
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Голосование по соглашению должно было состояться сегодня, однако вопреки призывам премьера депутаты приняли поправку, внесенную Оливером Летвином. Согласно поправке, премьер должен будет до 23.00 (01.00 мск воскресенья) попросить об отсрочке Brexit. Будет ли он просить, пока неясно – офис премьера пока ситуацию не комментирует.
Поправка Летвина является своего рода "страховкой" для противников "жесткого Brexit": она как бы удерживает поддержку депутатами соглашения до тех пор, пока не будет принят соответствующий закон и вероятность выхода из ЕС без соглашения не будет полностью исключена. Принятие поправки связано с опасениями, что какие-то неожиданные повороты событий могут помешать цивилизованному выходу Британии из ЕС и страна просто "выпадет" из объединения 31 октября.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitМина АндрееваБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияВ мире
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