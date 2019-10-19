СК рассказал об обысках в компании, чьи рабочие погибли при прорыве дамбы

Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении работ. Следователи изъяли бухгалтерскую и техническую документацию, а также личные дела сотрудников.

Дамба технологического водоема золотодобывающей артели разрушилась рано утром в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Волна глины, камней и грязи достигала в высоту четырех-пяти метров и затопила два рабочих общежития. Погибли 15 человек, еще 14 пострадали, шесть человек остаются пропавшими без вести.