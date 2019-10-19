Медведев поблагодарил сербов за память о героизме советских солдат

"Около 8 тысяч советских солдат и офицеров покоятся в вашей земле, и свыше 4 тысяч погибли только во время белградской операции. И, конечно, для нас очень важно, что в Сербии помнят их героизм и мужество, бережно ухаживают за могилами советских солдат. Вся Россия вам искренне за это признательна", - сказал Медведев, выступая в Народной скупщине (парламенте) Сербии.