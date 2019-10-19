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РИА Новости

Прорыв дамбы не несет угрозы соседним населенным пунктам, заявили власти

17:46 19.10.2019
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© Фото : МЧС РоссииМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Прорыв дамбы на реке Сейба в Красноярском крае не несет угрозы подтопления населенным пунктам, расположенным ниже по течению, сообщил журналистам заместитель председателя краевого правительства Анатолий Цыкалов.
Ранее глава МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна.
"Уровень воды в реке поднялся незначительно из-за того, что это не очень большое водохранилище было. Поэтому повышения воды в нижнем бьефе на этой реке и так далее не прогнозируется и не может произойти. Поэтому угрозы населенным пунктам внизу по течению нет", - сказал Цыкалов.
Он рассказал, что сам поселок, где жили все рабочие, расположен выше по течению реки и поэтому не пострадал.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
17:29РИА Новости
Во время прорыва дамбы в красноярском поселке находились более 170 человек
"Вся промзона фактически не затронута. Только два нижних балка, где были люди. Еще один балок и два небольших производственных объекта, они смыты. Вся остальная инфраструктура не затронута, она стоит. И готова к продолжению работ", - сказал зампредседателя краевого кабмина.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеАнатолий ЦыкаловКрасноярский крайПроисшествия
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Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
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