Прорыв дамбы не несет угрозы соседним населенным пунктам, заявили власти

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Прорыв дамбы на реке Сейба в Красноярском крае не несет угрозы подтопления населенным пунктам, расположенным ниже по течению, сообщил журналистам заместитель председателя краевого правительства Анатолий Цыкалов.

Ранее глава МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна.

"Уровень воды в реке поднялся незначительно из-за того, что это не очень большое водохранилище было. Поэтому повышения воды в нижнем бьефе на этой реке и так далее не прогнозируется и не может произойти. Поэтому угрозы населенным пунктам внизу по течению нет", - сказал Цыкалов.

Он рассказал, что сам поселок, где жили все рабочие, расположен выше по течению реки и поэтому не пострадал.