Британское правительство отложило голосование по соглашению о Brexit

ЛОНДОН, 19 окт — РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании после принятия парламентом поправки, вынуждающей его просить о продлении Brexit, отложило голосование по соглашению с ЕС до следующей недели, объявил лидер палаты общин Джейкоб Риз-Мог.

Он уточнил, что дебаты по этому вопросу пройдут в понедельник.

В каком виде внесут соглашение и что будет с дебатами по тронной речи королевы, намеченными также на понедельник, пока неясно.

Спикер Джон Беркоу пообещал, что после консультаций с правительством прояснит ситуацию в понедельник.

Голосование по соглашению должно было состояться в субботу, однако вопреки призывам премьера Бориса Джонсона депутаты приняли поправку, которую внес Оливер Летвин. Согласно ей, премьер должен будет до 23.00 (01.00 мск воскресенья) попросить об отсрочке Brexit.

Сам Джонсон заявил в парламенте, что просить Евросоюз о переносе сроков Brexit не намерен, и пообещал сделать все, чтобы вывести страну из Евросоюза 31 октября.

"Я не буду просить ЕС об отсрочке, и закон не обязывает меня этого делать. Дальнейшая задержка навредит стране", — сказал премьер под крики негодования парламентариев.

По его словам, на следующей неделе правительство "представит законопроект, который необходимо принять для обеспечения вывода Британии из Евросоюза".

Лидер фракции шотландских националистов Иан Блэкфорд, выступая в парламенте, предупредил Джонсона, что если тот не попросит отсрочки Brexit, его ждет суд.