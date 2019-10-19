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РИА Новости

Британское правительство отложило голосование по соглашению о Brexit

17:39 19.10.2019 (обновлено: 18:10 19.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании на саммите ЕС
Флаг Великобритании на саммите ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг Великобритании на саммите ЕС. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 окт — РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании после принятия парламентом поправки, вынуждающей его просить о продлении Brexit, отложило голосование по соглашению с ЕС до следующей недели, объявил лидер палаты общин Джейкоб Риз-Мог.
Он уточнил, что дебаты по этому вопросу пройдут в понедельник.
В каком виде внесут соглашение и что будет с дебатами по тронной речи королевы, намеченными также на понедельник, пока неясно.
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
9 октября, 17:08РИА Новости
ЕС продолжит работать с Британией, чтобы избежать "жесткого" Brexit
Спикер Джон Беркоу пообещал, что после консультаций с правительством прояснит ситуацию в понедельник.
Голосование по соглашению должно было состояться в субботу, однако вопреки призывам премьера Бориса Джонсона депутаты приняли поправку, которую внес Оливер Летвин. Согласно ей, премьер должен будет до 23.00 (01.00 мск воскресенья) попросить об отсрочке Brexit.
Сам Джонсон заявил в парламенте, что просить Евросоюз о переносе сроков Brexit не намерен, и пообещал сделать все, чтобы вывести страну из Евросоюза 31 октября.
"Я не буду просить ЕС об отсрочке, и закон не обязывает меня этого делать. Дальнейшая задержка навредит стране", — сказал премьер под крики негодования парламентариев.
По его словам, на следующей неделе правительство "представит законопроект, который необходимо принять для обеспечения вывода Британии из Евросоюза".
Лидер фракции шотландских националистов Иан Блэкфорд, выступая в парламенте, предупредил Джонсона, что если тот не попросит отсрочки Brexit, его ждет суд.
Поправка Летвина является своего рода "страховкой" для противников "жесткого Brexit": она как бы удерживает поддержку депутатами соглашения до тех пор, пока не будет принят соответствующий закон и вероятность выхода из ЕС без соглашения не будет полностью исключена. Принятие поправки связано с опасениями, что какие-то неожиданные повороты событий могут помешать цивилизованному выходу Британии из ЕС и страна просто "выпадет" из объединения 31 октября.
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