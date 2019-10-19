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РИА Новости

Пропавших подростков из Новокузнецка обнаружили на даче родственников

17:34 19.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КЕМЕРОВО, 19 окт - РИА Новости. Подростки из Новокузнецка, не вернувшиеся в пятницу из школы, найдены живыми на даче родственников одного из них, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что два четырнадцатилетних подростка не вернулись из школы. Их поисками занялись сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, следователи СК, волонтеры поискового отряда, представители общественности. Ориентировки на пропавших школьников были распространены в СМИ и социальных сетях.
"В результате поисковых мероприятий участковые уполномоченные полиции нашли несовершеннолетних на даче родственников одного из них. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении них не совершалось",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Оба подростка помещены в социально-реабилитационный центр.
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