Во время прорыва дамбы в красноярском поселке находились более 170 человек

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

© Фото : МЧС России Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Свыше 170 человек находились в поселке в Курагинском районе Красноярского края на момент разрушения дамбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели разрушилась ночью в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек.

"Всего в поселке проживали 174 человека", - сказал собеседник агентства.