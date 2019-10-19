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РИА Новости

В Красноярском крае опознали 11 из 15 погибших при прорыве дамбы

17:18 19.10.2019
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© Вадим КофманМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Вадим Кофман
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Опознаны 11 из 15 погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщил журналистам пресс-секретарь главы краевого кабмина Александр Дьяков.
"Одиннадцать из 15 опознали. Семеро красноярцев, Хакасия, Вологодская и Кемеровская область (остальные погибшие - ред)", - сказал он.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
16:01РИА Новости
Семерых из 13 пропавших без вести при прорыве дамбы нашли живыми
Ранее глава МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна.
По данным главы кабмина края Юрия Лапшина, поисковые работы прекращены до утра воскресенья, оперативный штаб будет работать в круглосуточном режиме.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
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