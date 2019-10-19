В Красноярском крае опознали 11 из 15 погибших при прорыве дамбы

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Опознаны 11 из 15 погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщил журналистам пресс-секретарь главы краевого кабмина Александр Дьяков.
"Одиннадцать из 15 опознали. Семеро красноярцев, Хакасия, Вологодская и Кемеровская область (остальные погибшие - ред)", - сказал он.
Ранее глава МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна.
По данным главы кабмина края Юрия Лапшина, поисковые работы прекращены до утра воскресенья, оперативный штаб будет работать в круглосуточном режиме.