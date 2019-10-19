В Красноярском крае опознали 11 из 15 погибших при прорыве дамбы

"Одиннадцать из 15 опознали. Семеро красноярцев, Хакасия, Вологодская и Кемеровская область (остальные погибшие - ред)", - сказал он.

Ранее глава МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна.