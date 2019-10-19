СМИ опубликовали списки жертв и пропавших без вести в Красноярском крае

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал список пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае.
Дамба технологического водоема золотодобывающей артели разрушилась утром близ поселка Щетинкино в Курагинском районе, из-за чего затопило два рабочих общежития. Погибли 15 человек, еще 14 пострадали.
Ранее стало известно, что из 13 пропавших без вести семеро обнаружены живыми. Остается неизвестной судьба еще шестерых рабочих:
—Дилшода Азимова
—Юрия Амосова
—Евгения Гриценко
—Вячеслава Еременко
—Александра Козла
—Виталия Пахомова
Издание "Комсомольская правда" также опубликовало список погибших:
—Александр Бельдянов
—Александр Боровской
—Игорь Боярсков
—Александр Данилов
—Антон Котин
—Алексей Мазепов
—Павел Максаков
—Сергей Поросенов
—Виктор Пронин
—Александр Свиридов
—Геннадий Семешков
—Дмитрий Толипов
—Валерий Трофимов
—Денис Фомичев
—Игорь Юдин
Как отмечает издание, большинство из них спали в момент происшествия.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ. По информации местных властей, дамба принадлежит холдингу "Сибзолото", однако ее построили кустарным способом в нарушение всех норм и нигде не зарегистрировали.
Понедельник, 21 октября, объявлен в Красноярском крае днем траура.