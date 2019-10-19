СМИ опубликовали списки жертв и пропавших без вести в Красноярском крае

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

© Вадим Кофман Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Телеканал Телеканал РЕН ТВ опубликовал список пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае.

Дамба технологического водоема золотодобывающей артели разрушилась утром близ поселка Щетинкино в Курагинском районе, из-за чего затопило два рабочих общежития. Погибли 15 человек, еще 14 пострадали.

Ранее стало известно, что из 13 пропавших без вести семеро обнаружены живыми. Остается неизвестной судьба еще шестерых рабочих:

— Дилшода Азимова Дилшода Азимова — Юрия Амосова Юрия Амосова — Евгения Гриценко Евгения Гриценко — Вячеслава Еременко Вячеслава Еременко — Александра Козла Александра Козла — Виталия Пахомова Виталия Пахомова

— Александр Бельдянов Александр Бельдянов — Александр Боровской Александр Боровской — Игорь Боярсков Игорь Боярсков — Александр Данилов Александр Данилов — Антон Котин Антон Котин — Алексей Мазепов Алексей Мазепов — Павел Максаков Павел Максаков — Сергей Поросенов Сергей Поросенов — Виктор Пронин Виктор Пронин — Александр Свиридов Александр Свиридов — Геннадий Семешков Геннадий Семешков — Дмитрий Толипов Дмитрий Толипов — Валерий Трофимов Валерий Трофимов — Денис Фомичев Денис Фомичев — Игорь Юдин Игорь Юдин

Как отмечает издание, большинство из них спали в момент происшествия.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ. По информации местных властей, дамба принадлежит холдингу "Сибзолото", однако ее построили кустарным способом в нарушение всех норм и нигде не зарегистрировали.