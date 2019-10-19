Британский парламент одобрил поправку об отсрочке Brexit

Данная поправка является своего рода "страховкой" для противников "жесткого Brexit": она как бы удерживает поддержку депутатами соглашения до тех пор, пока не будет принят соответствующий закон и вероятность выхода из ЕС без соглашения не будет полностью исключена. Принятие поправки связано с опасениями, что какие-то неожиданные повороты событий могут помешать цивилизованному выходу Британии из ЕС и страна просто "выпадет" из объединения 31 октября.