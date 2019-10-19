Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T18:00Z
https://ria.ru/20191019/1559973741.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151819/77/1518197717_0:0:3242:1825_1036x0_80_0_0_ea51fd28d746bf726118571b3f10c5bd.jpg
РИА Новости

Британский парламент одобрил поправку об отсрочке Brexit

17:03 19.10.2019 (обновлено: 18:00 19.10.2019)
1377
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБашня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости, Мария Табак. Британские депутаты в субботу одобрили поправку, обязывающую премьера Бориса Джонсона просить о переносе Brexit на более поздний срок.
Согласно принятой поправке Оливера Летвина, Джонсон вне зависимости от итогов сегодняшнего голосования по новому варианту соглашения с ЕС, должен будет до 23.00 (01.00 мск воскресенья) попросить об отсрочке Brexit.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
16:55РИА Новости
Джонсон не намерен просить ЕС об отсрочке Brexit
Данная поправка является своего рода "страховкой" для противников "жесткого Brexit": она как бы удерживает поддержку депутатами соглашения до тех пор, пока не будет принят соответствующий закон и вероятность выхода из ЕС без соглашения не будет полностью исключена. Принятие поправки связано с опасениями, что какие-то неожиданные повороты событий могут помешать цивилизованному выходу Британии из ЕС и страна просто "выпадет" из объединения 31 октября.
Не исключено, что теперь премьер Борис Джонсон снимет с голосования само соглашение.
5100134
Обсудить 2
Выход Британии из ЕвросоюзаПарламент ВеликобританииЛондонВ мире
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
РИА
Новости
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Машина турецкой скорой помощи
В Турции погибла девочка из России
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Лента
новостей
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Дым поднимается из сирийского города Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Сирийские курды заявили, что Турция ведет обстрелы вопреки договоренностям
Пассажирский самолет в небе
В "Аэрофлоте" рассказали о гибели ребенка на рейсе Пхукет — Москва
Сотрудник полиции
В Петербурге иностранец изнасиловал продавщицу, пишут СМИ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон не намерен просить ЕС об отсрочке Brexit
Кадырова рассмешили слова журналиста, сравнившего его с кинозвездой
Кадырова рассмешили слова журналиста, сравнившего его с кинозвездой
Валерий Сюткин
Валерий Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения вживую женщине
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Семерых из 13 пропавших без вести при прорыве дамбы нашли живыми
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
В МВД раскрыли подробности ДТП с "пьяным" мальчиком под Кировом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30Медведев заявил о необходимости прагматизма в отношениях России и Сербии
20:28Вучич рассказал о росте товарооборота России и Сербии
20:27Медведев рассказал об отношении России к попыткам интеграции Сербии с ЕС
20:26Москва и Белград заключили договор о создании в Сербии Центра ядерной науки
20:23Источник в греческой церкви опроверг данные о внесении Епифания в диптих
20:19Россия и Сербия заключили соглашение о фитосанитарном контроле
20:18Вучич отметил вклад России в обновление сербской военной авиации
20:14Защита экс-замсекретаря СНБО Украины подаст апелляцию на решение суда
20:10Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
Лента новостейМолния