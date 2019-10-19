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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ считают, что смертная казнь не остановит преступников

17:02 19.10.2019 (обновлено: 17:33 19.10.2019)
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© РИА Новости / Филипп Кочетков / Перейти в фотобанкЛюди идут в храм Первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове, где проходит отпевание убитой 9-летней Лизы Киселевой
Люди идут в храм Первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове, где проходит отпевание убитой 9-летней Лизы Киселевой
© РИА Новости / Филипп Кочетков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в воскресенье заявил, что введение смертной казни не решит существующие проблемы и не остановит преступников, а также призвал правоохранительные органы выявлять социально опасных граждан в соцсетях.
"Введение смертной казни не решит те проблемы, которые существуют, и не остановит преступников от тех преступлений, которые они совершают. Скорее такого преступника могло бы напугать пожизненное заключение", - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на канале "Россия 24".
Тема возвращения смертной казни в судебную систему РФ вновь актуализировалась после убийства девочки в Саратове. Девятилетняя Елизавта Киселева утром 9 октября ушла из дома в школу и пропала. К вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей. Как сообщал СК, 12 октября был задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, который уже признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.
Люди у храма Первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове, где проходит отпевание убитой 9-летней Лизы Киселевой
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Говоря об этом преступлении, митрополит отметил, что "люди, которые совершают подобные злодеяния, никогда не должны выходить на свободу", при этом напомнил о случаях судебных ошибок.
"При расследовании преступлений очень часто совершаются ошибки, когда подозрения падают на одного человека, а виновным оказывается другой, причем даже признательные показания вовсе не являются доказательством того, что виноват именно этот человек", - заметил митрополит.
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По его словам, известны случаи, когда находились люди, которые признавались в преступлении, "а потом, спустя годы оказывалось, что виноват был другой человек".
"Поэтому введение смертной казни не решит существующую проблему и не обезопасит общество от маньяков и преступников", - пояснил иерарх.
Митрополит предложил "следить за маньяками в социальных сетях, отслеживать их передвижение, предупреждать людей об опасностях". По его словам, "это все то, что должны и могут делать правоохранительные органы".
"Очень многие люди имеют странички в соцсетях и по этому материалу в открытом доступе можно выявлять социально опасных людей и предупреждать совершаемые ими преступления", - подытожил представитель Русской церкви.
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Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.
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