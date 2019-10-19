В РПЦ считают, что смертная казнь не остановит преступников

Люди идут в храм Первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове, где проходит отпевание убитой 9-летней Лизы Киселевой

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в воскресенье заявил, что введение смертной казни не решит существующие проблемы и не остановит преступников, а также призвал правоохранительные органы выявлять социально опасных граждан в соцсетях.

"Введение смертной казни не решит те проблемы, которые существуют, и не остановит преступников от тех преступлений, которые они совершают. Скорее такого преступника могло бы напугать пожизненное заключение", - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на канале " Россия 24 ".

Тема возвращения смертной казни в судебную систему РФ вновь актуализировалась после убийства девочки в Саратове. Девятилетняя Елизавта Киселева утром 9 октября ушла из дома в школу и пропала. К вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей. Как сообщал СК, 12 октября был задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, который уже признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Говоря об этом преступлении, митрополит отметил, что "люди, которые совершают подобные злодеяния, никогда не должны выходить на свободу", при этом напомнил о случаях судебных ошибок.

"При расследовании преступлений очень часто совершаются ошибки, когда подозрения падают на одного человека, а виновным оказывается другой, причем даже признательные показания вовсе не являются доказательством того, что виноват именно этот человек", - заметил митрополит.

По его словам, известны случаи, когда находились люди, которые признавались в преступлении, "а потом, спустя годы оказывалось, что виноват был другой человек".

"Поэтому введение смертной казни не решит существующую проблему и не обезопасит общество от маньяков и преступников", - пояснил иерарх.

Митрополит предложил "следить за маньяками в социальных сетях, отслеживать их передвижение, предупреждать людей об опасностях". По его словам, "это все то, что должны и могут делать правоохранительные органы".

"Очень многие люди имеют странички в соцсетях и по этому материалу в открытом доступе можно выявлять социально опасных людей и предупреждать совершаемые ими преступления", - подытожил представитель Русской церкви.