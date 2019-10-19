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РИА Новости

В Белграде проходит рабочий завтрак с участием Медведева и Брнабич

16:53 19.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк19 октября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Сербии Ана Брнабич в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
19 октября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Сербии Ана Брнабич в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Российско-сербские переговоры в расширенном составе начались в Белграде, встреча проходит в формате рабочего завтрака, передаёт корреспондент РИА Новости.
До этого глава правительства РФ Дмитрий Медведев, прибывший в субботу с визитом в Сербию, и премьер-министр республики Ана Брнабич пообщались в узком формате, в присутствии переводчиков.
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После этого переговоры продолжились в расширенном составе с участием делегаций.
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Ана БрнабичДмитрий МедведевБелград (город)В мире
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