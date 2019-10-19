В Белграде проходит рабочий завтрак с участием Медведева и Брнабич

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Российско-сербские переговоры в расширенном составе начались в Белграде, встреча проходит в формате рабочего завтрака, передаёт корреспондент РИА Новости.
До этого глава правительства РФ Дмитрий Медведев, прибывший в субботу с визитом в Сербию, и премьер-министр республики Ана Брнабич пообщались в узком формате, в присутствии переводчиков.
26 апреля, 02:19РИА НовостиМежгосударственные отношения России и Сербии
После этого переговоры продолжились в расширенном составе с участием делегаций.