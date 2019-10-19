Кадырова рассмешили слова журналиста, сравнившего его с кинозвездой

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что впервые слышит о своей популярности в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Журналист НТВ Вадим Такменев в эфире программы "Центральное телевидение" спросил чеченского лидера о его популярности. Телеведущий отметил, что в Эр-Рияде и Абу-Даби шейхи и королевские особы принимали Кадырова как особого гостя, а СМИ сравнивали его узнаваемость там со звездами музыки или кино.

Кадырова рассмешило такое сравнение.

Глава Чечни рассказал, что его связывают близкие отношения с представителями этих стран.

"И то, что я такой популярный, я первый раз слышу, буду следить за этим", — со смехом сказал он.