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РИА Новости

Кадырова рассмешили слова журналиста, сравнившего его с кинозвездой

16:47 19.10.2019 (обновлено: 17:56 19.10.2019)
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что впервые слышит о своей популярности в Саудовской Аравии и ОАЭ.
Журналист НТВ Вадим Такменев в эфире программы "Центральное телевидение" спросил чеченского лидера о его популярности. Телеведущий отметил, что в Эр-Рияде и Абу-Даби шейхи и королевские особы принимали Кадырова как особого гостя, а СМИ сравнивали его узнаваемость там со звездами музыки или кино.
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Кадырова рассмешило такое сравнение.
Глава Чечни рассказал, что его связывают близкие отношения с представителями этих стран.
"И то, что я такой популярный, я первый раз слышу, буду следить за этим", — со смехом сказал он.
Кадыров на этой неделе в составе российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ, где состоялись встречи с руководством этих стран.
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию
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Рамзан КадыровСаудовская АравияЧечняОАЭРоссия
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