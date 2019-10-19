Сирийско-турецкая граница — 120 часов между миром и большой войной

Пограничники армии САР прибывшие на КПП на сирийско-турецкой границе в городе Айн-аль-Араб (Кобани - курдское название)

Пограничники армии САР прибывшие на КПП на сирийско-турецкой границе в городе Айн-аль-Араб (Кобани - курдское название)

АЙН-АЛЬ-АРАБ (Сирия), 19 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Пересечение реки Евфрат по мосту "Каракоузат" с западного на восточный берег воспринимается шагом в не известную для многих до сегодняшнего дня Сирию.

Это часть страны, прикрытая мифами о злых курдах и беспределе радикальных группировок на дорогах и в селах.

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От города Манбидж к турецкой границе по трассе с хорошим асфальтом необходимо проехать три или четыре блокпоста. Сегодня на них стоят бойцы курдских сил самообороны и сирийские военные. Еще на прошлой неделе такая картина казалась фантастичной как в Дамаске, так и в курдской администрации.

Но реальность диктует новые правила, и бойцы на местах уверенно заявляют, что абсолютно нормально, когда граждане одной страны, несмотря на свое происхождение, стоят плечом к плечу перед угрозой операции Турции, решившей перейти границу и дойти до моста "Каракузат на трассе М4. По ней в Анкаре решили провести границу "зоны безопасности".

Однако быстрой и молниеносной победы у турецкого президента Тайипа Эрдогана, который 9 октября объявил об операции на севере САР против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*, уже не получилось. В среду вечером Анкара и Вашингтон заявили о 120 часах прекращения огня для беспрепятственного отвода курдских формирований "за речку" и на километров 30 вглубь сирийской территории.

На пути к пограничному городу Айн-аль-Араб, известному многим под курдским названием Кобани, можно наслаждаться красивой рекой, упомянутой в Библии. То и дело приходится обгонять колонны сирийских военных - они уже который день стягивают к границе живую силу, тяжелую технику и артиллерию.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Вывеска с названием города на выезде из Кобани © РИА Новости / Михаил Алаеддин Вывеска с названием города на выезде из Кобани

В воскресенье курдское руководство достигло договоренностей с Дамаском о вводе правительственной армии на восточный берег Евфрата к границе с Турцией для защиты населения и территорий.

Большая часть территорий на северо-востоке Сирии с 2011 года переходила от радикальных группировок к террористам ИГ*. Три года назад курдские силы самообороны смогли отбить земли и взять их под свой контроль, после они объявили об автономной администрации северо-востока страны. Правительственных сил здесь не было уже лет восемь. Сегодня флаги республики подняты не только на блокпостах, их можно увидеть на боевых порядках в окрестных горах и на административных зданиях в пограничных поселениях.

Заявили, а огонь не прекратили

Со стороны Манбиджа и Кобани с начала турецкой операции мало что изменилось. На данном направлении сильных бомбардировок и боестолкновений не было. Сирийские военные успели занять оборонительные позиции на севере и северо-западе Манбиджа, до того, как турецкая армия и союзные ей формирования начали штурм Манбиджа, и фронт остыл.

В соседней провинции Эль-Хасаке обстановка намного раскаленней. Вопреки обещаниям остановить огонь, ожесточенные бои за город Рас-аль-Эйн и деревни вокруг продолжились, не прекратились и массированные удары турецкой авиации и артиллерии.

Курдские партизаны известны своим умением защищаться и держать оборону против превосходящего в силе противника. Город Кобани в конце 2014 года взяли в окружение террористы ИГ*. Защитники города смогли продержаться больше месяца, ведя уличные бои в ожидании подкрепления, которое прибыло из соседнего иракского Курдистана.

Сегодня в Кобани готовятся к новым боям, однако и военные, и жители города надеются, что беда обойдет стороной и сражения ограничатся дипломатическим фронтом.

"Мы на границе. Жители встретили благоприятно. С курдскими бойцами мы тоже в хороших отношениях, мы - граждане одной страны и защищать будем ее вместе. Если Турция решится напасть в данном направлении, пусть знает, что тут ее ждет достойный отпор", - говорит корреспонденту РИА Новости сирийский пограничник, установивший на воротах КПП портрет президента страны Башара Асада.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Сирийский военный на пограничной вышке на границе с Турцией в городе Кобани © РИА Новости / Михаил Алаеддин Сирийский военный на пограничной вышке на границе с Турцией в городе Кобани

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере САР. Россия заявила, что необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.