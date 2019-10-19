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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Митрополит Иларион: Элладская церковь не является полностью автокефальной

16:36 19.10.2019 (обновлено: 16:57 19.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Элладская православная церковь не является полностью автокефальной, сильно зависит от Константинопольского патриархата, а половина епископата Элладской церкви позиционирует себя как епископат Константинопольского патриархата.

"Элладская православная церковь не является полностью автокефальной, как например РПЦ, потому что у нее очень сильная зависимость от Константинопольского патриарха", - сказал митрополит Иларион в воскресенье в эфире передачи "Церковь и мир" на канале "Россия 24".

Митрополит Иларион напомнил о причинах, из-за которых Элладская церковь попала в такое положение. Христианство в Греции существует с I века, но на протяжении многих веков Греция находилась под властью турок и "во многом благодаря России и русскому оружию в XIX веке Греция освободилась от турецкого ига".
"После этого власти Греции провозгласили Греческую церковь автокефальной, то есть самостоятельной, поскольку Константинопольский патриарх находился на территории Османской империи и воспринимался как союзник турецкого султана", - пояснил иерарх.
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Константинопольский патриарх признал независимость Элладской церкви в 1850 году, при этом "ее территория составляла половину нынешней Греции", а когда в XX веке распалась Османская империя, к Греческой республике прибавились так называемые северные территории.
"Если посмотреть на карту – это Салоники и все, что выше – до границы с Турцией, северные территории остались в формальной юрисдикции Константинопольского патриархата. Архиереи этих земель входят в архиерейский собор Элладской церкви, но поминают за богослужением Константинопольского патриарха. Это значит, что практически половина епископата Элладской церкви позиционирует себя как епископат Константинопольского патриархата", - подытожил он.
Ранее Синод Русской православной церкви уполномочил патриарха Кирилла не поминать предстоятеля ЭПЦ архиепископа Иеронима на богослужениях, если тот признает так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ) и ее главу Епифания Думенко и станет молиться за него на службах. Как сказано в заявлении Синода, РПЦ сохранит с Элладской православной церковью молитвенную, каноническую и евхаристическую связь "через всех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания украинского раскола, кто не запятнает себя сослужением с раскольническими лже-иерархами" .
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Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября 2019 года признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "Церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского Патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины".
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Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. Так, два греческих митрополита - Серафим Кифирский и Серафим Пирейский – заявили, что Архиерейский собор не принимал решения о признании автокефалии "новой церкви" Украины из-за отсутствия голосования по этому вопросу, несмотря на официальное заявление по его итогам, и назвали решения собора недействительными. Серафим Пирейский заявил также о невозможности предоставления "автокекфалии" раскольникам. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.
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Элладская православная церковь (ЭПЦ) - одна из древних христианских церквей: первые общины верующих в Ахаии и Македонии основал апостол Павел. Элладская Церковь получила автокефалию от Константинопольского патриархата в 1850 году. Каноническая территория ЭПЦ — Греция. ЭПЦ — одна из крупнейших поместных православных церквей, состоит из одной архиепископии и 77 митрополий – это, по данным сайта РПЦ, 200 монастырей и около 8 миллионов прихожан. Предстоятель Элладской православной церкви - блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоНовости - Религия и мировоззрениеМоскваГрециярелигияЭлладская православная церковьМитрополит Волоколамский ИларионРусская православная церковьВ мире
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