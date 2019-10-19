Маргарита Симоньян родила дочку

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
"Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая", — написала она в твиттере.
Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая:) pic.twitter.com/yEJm2dp874— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 19 октября 2019 г.
Девочка родилась сегодня сразу после полуночи, в 0:17. Ее вес 3,05 килограмма, а рост — 51 сантиметр.