Маргарита Симоньян родила дочку

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.

"Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая", — написала она в твиттере.

Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая:) pic.twitter.com/yEJm2dp874 — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 19 октября 2019 г.