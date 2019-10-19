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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ уточнили, где узнать, какие поездки в Грецию благословляются Церковью

16:26 19.10.2019 (обновлено: 16:59 19.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предложил верующим обращаться в ОВЦС и паломническую службу РПЦ по вопросам ограничений, связанных с паломничеством в Грецию.
"Вы можете обратиться ко мне, в отдел внешних церковных связей, в паломническую службу Русской православной церкви", - сказал митрополит Иларион в воскресенье в эфире передачи "Церковь и мир" на канале "Россия 24", отвечая на вопрос ведущей, как разобраться, можно ли поехать в Грецию в паломническую поездку, какие храмы можно посещать, где причащаться и венчаться.
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Митрополит Иларион отметил, что если речь идет об отдыхе в Греции, то "к этому нет никаких препятствий".
"Но если вы едете в Грецию, чтобы участвовать в богослужениях, причащаться, то, к сожалению, мы сейчас оказываемся в такой ситуации, когда некоторая часть архиереев Элладской церкви признала, или в дальнейшем признает (украинский) раскол, а другая часть не признала и не признает", - сказал он.
Представитель Русской церкви напомнил, что по решению Синода РПЦ не разрывает отношения с Элладской православной церковью.
"Мы будем продолжать общение с ней, в том числе евхаристическое, через тех ее архиереев, которые не согласились с признанием раскольников (с признанием так называемой Православной церкви Украины – ред.), которые выступили или выступят против этого и которые будут сохранять то, что требуют церковные каноны – не будут вступать в общение с раскольниками", - подытожил митрополит.
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Ранее Синод Русской православной церкви уполномочил патриарха Кирилла не поминать предстоятеля Элладской православной церкви архиепископа Иеронима на богослужениях, если тот признает так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ) и ее главу Епифания Думенко и станет молиться за него на службах.
Элладская православная церковь 12 октября 2019 года признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "Церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского Патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины".
Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. Так, два греческих митрополита - Серафим Кифирский и Серафим Пирейский – заявили, что Архиерейский собор не принимал решения о признании автокефалии "новой церкви" Украины из-за отсутствия голосования по этому вопросу, несмотря на официальное заявление по его итогам, и назвали решения собора недействительными. Серафим Пирейский заявил также о невозможности предоставления "автокекфалии" раскольникам. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.
Элладская православная церковь - одна из древних христианских церквей: первые общины верующих в Ахаии и Македонии основал апостол Павел. Элладская Церковь получила автокефалию от Константинопольского патриархата в 1850 году. Каноническая территория ЭПЦ — Греция. ЭПЦ — одна из крупнейших поместных православных церквей, состоит из одной архиепископии и 77 митрополий – это, по данным сайта РПЦ, 200 монастырей и около 8 миллионов прихожан. Предстоятель Элладской православной церкви - блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II.
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В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоМоскваГрецияСитуация вокруг УПЦМитрополит ИларионОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковь
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