В РПЦ уточнили, где узнать, какие поездки в Грецию благословляются Церковью

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предложил верующим обращаться в ОВЦС и паломническую службу РПЦ по вопросам ограничений, связанных с паломничеством в Грецию.

"Вы можете обратиться ко мне, в отдел внешних церковных связей, в паломническую службу Русской православной церкви", - сказал митрополит Иларион в воскресенье в эфире передачи "Церковь и мир" на канале " Россия 24 ", отвечая на вопрос ведущей, как разобраться, можно ли поехать в Грецию в паломническую поездку, какие храмы можно посещать, где причащаться и венчаться.

Митрополит Иларион отметил, что если речь идет об отдыхе в Греции, то "к этому нет никаких препятствий".

"Но если вы едете в Грецию, чтобы участвовать в богослужениях, причащаться, то, к сожалению, мы сейчас оказываемся в такой ситуации, когда некоторая часть архиереев Элладской церкви признала, или в дальнейшем признает (украинский) раскол, а другая часть не признала и не признает", - сказал он.

Представитель Русской церкви напомнил, что по решению Синода РПЦ не разрывает отношения с Элладской православной церковью.

"Мы будем продолжать общение с ней, в том числе евхаристическое, через тех ее архиереев, которые не согласились с признанием раскольников (с признанием так называемой Православной церкви Украины – ред.), которые выступили или выступят против этого и которые будут сохранять то, что требуют церковные каноны – не будут вступать в общение с раскольниками", - подытожил митрополит.

Ранее Синод Русской православной церкви уполномочил патриарха Кирилла не поминать предстоятеля Элладской православной церкви архиепископа Иеронима на богослужениях, если тот признает так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ) и ее главу Епифания Думенко и станет молиться за него на службах.

Элладская православная церковь 12 октября 2019 года признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "Церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского Патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины".

Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. Так, два греческих митрополита - Серафим Кифирский и Серафим Пирейский – заявили, что Архиерейский собор не принимал решения о признании автокефалии "новой церкви" Украины из-за отсутствия голосования по этому вопросу, несмотря на официальное заявление по его итогам, и назвали решения собора недействительными. Серафим Пирейский заявил также о невозможности предоставления "автокекфалии" раскольникам. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.

Элладская православная церковь - одна из древних христианских церквей: первые общины верующих в Ахаии и Македонии основал апостол Павел. Элладская Церковь получила автокефалию от Константинопольского патриархата в 1850 году. Каноническая территория ЭПЦ — Греция. ЭПЦ — одна из крупнейших поместных православных церквей, состоит из одной архиепископии и 77 митрополий – это, по данным сайта РПЦ, 200 монастырей и около 8 миллионов прихожан. Предстоятель Элладской православной церкви - блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II.