Эколог прокомментировал ситуацию вокруг прорыва дамбы в Красноярском крае

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Дамба, прорыв которой стал причиной трагедии в Красноярском крае, могла быть создана для пруда-отстойника, который облегчает добычу рассыпного золота, сообщил РИА Новости директор экологической организации "Плотина" (Красноярск) Александр Колотов.

Дамба технологического водоема золотодобывающей артели разрушила ночью в районе Щетинкино Курагинского района Красноярского края. В результате в рабочем посёлке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек, 6 пропали без вести. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что дамба была построена с многочисленными нарушениями. По его словам, поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото".

"Я не был на месте, но, судя по всему, это пруд-отстойник. Роют ответвление от реки и пытаются осаждать частицы золота... Кажется, что это обычное месторождение рассыпного золота. Его моют, осаждают и получают и частицы золота", - сказал Колотов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Он также добавил, что в 2018 году независимые экологи проводили спутниковый мониторинг и обнаружили загрязнение притока Енисея Сисима, в том числе от реки Сейба, на которой находилась дамба. Было шесть случаев загрязнения Сисима, они были от разных участков золотодобычи. Последнее загрязнение было зафиксировано 20 сентября 2018 года и там в экспертом заключении написано, что общее загрязнение по реке Сейба и по реке Сисим составляет 240 километров, рассказал Колотов.

"Мы эти случаи переправляли в красноярский Росприроднадзор, но, к сожалению, Росприроднадзор отказывался выезжать по нашим сообщениям. Последние три года золотодобытчики были в привилегированном положении и считали, что делать можно все что угодно. Я считаю, что одна из причин того, что произошло - это беспечность и безнаказанность. Это характерная ситуация для Курагинского района", - отметил он.

Общественные экологические организации полагают, что объем добычи рассыпного золота небольшой, но наносит глобальный ущерб рекам.