Семерых из 13 пропавших без вести при прорыве дамбы нашли живыми

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

© Вадим Кофман Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Спасатели нашли семерых выживших после прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщили в краевом главке МЧС.

Судьба шестерых рабочих остается неизвестной. Их поиски будут вести в круглосуточном режиме.

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Дамба технологического водоема золотодобывающей артели разрушилась рано утром в районе поселка Щетинкино Курагинского района. В результате затопило два рабочих общежития. Погибли 15 человек, еще 14 пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. По данным местных властей, дамба принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована, ее построили кустарным способом с нарушением всех норм.