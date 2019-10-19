В Петербурге иностранец изнасиловал продавщицу, пишут СМИ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Кировском районе Санкт-Петербурга иностранец изнасиловал 27-летнюю продавщицу, которая возвращалась ночью домой. Об этом сообщила газета "Аргументы и факты".
Преступник поймал жертву в районе парка Александрино около часа ночи. Отмечается, что до дома девушке оставалось десять минут пути.
Полиции удалось утром определить место нахождения злоумышленника по камерам наблюдения. Им оказался 21-летний иностранец. По информации издания, он пытался спрятаться в чужой квартире.