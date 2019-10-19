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РИА Новости

В Петербурге иностранец изнасиловал продавщицу, пишут СМИ

15:50 19.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Кировском районе Санкт-Петербурга иностранец изнасиловал 27-летнюю продавщицу, которая возвращалась ночью домой. Об этом сообщила газета "Аргументы и факты".
Преступник поймал жертву в районе парка Александрино около часа ночи. Отмечается, что до дома девушке оставалось десять минут пути.
Автомобиль полиции
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Полиции удалось утром определить место нахождения злоумышленника по камерам наблюдения. Им оказался 21-летний иностранец. По информации издания, он пытался спрятаться в чужой квартире.
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