Компания-работодатель оплатит похороны погибших при ЧП в Красноярском крае

"Тела погибших предполагается доставить в Красноярск. Коммерческая организация, чьи работники проживали в поселке, готова взять на себя расходы по похоронам погибших и оказанию материальной помощи тем, кто пострадал", - говорится в сообщении.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек.