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РИА Новости

Власти помогут семьям погибших и пострадавших при прорыве дамбы

15:39 19.10.2019
173
© Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс в рабочем поселке старателей, затопленном в результате прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Губернатор Красноярского края Александр Усс в рабочем поселке старателей, затопленном в результате прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Пресс-служба губернатора Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил соболезнования родственникам погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе и пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.
"От имени всех земляков выражаю глубокие соболезнования семьям, понесшим невосполнимую утрату. Искренне сочувствую тем, кто пострадал в этом трагическом происшествии. Службы экстренного реагирования, бригады медиков, МЧС, МВД, представители Следственного комитета оперативно прибыли на место происшествия. Для спасения людей были предприняты срочные меры. Но погибших уже не вернуть", - приводит слова Усса пресс-служба губернатора.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
14:07РИА Новости
Росприроднадзор уже выявлял нарушения в работе артели, где прорвало дамбу
"Причины трагического происшествия выясняют специалисты. Будет сделано всё, чтобы подобное не повторилось. Сегодня наш долг – поддержать людей, которых коснулось горе. Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь", - приводит слова Усса пресс-служба.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек.
Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанк

ЧП произошло около шести утра по местному времени. В результате прорыва дамбы затопило два общежития, где могли находиться до 80 человек.

Сотрудники аварийно-спасательной службы МЧС РФ производят загрузку вертолета всем необходимым для дальнейшей высадки на месте прорыва технологической дамбы в Курагинском районе Красноярского края
1 из 13

ЧП произошло около шести утра по местному времени. В результате прорыва дамбы затопило два общежития, где могли находиться до 80 человек.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия.

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия
2 из 13

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия.

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Селевой поток, образовавшийся в результате прорыва плотины, достигал в высоту четырех-пяти метров.

Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
3 из 13

Селевой поток, образовавшийся в результате прорыва плотины, достигал в высоту четырех-пяти метров.

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Глава МЧС поручил увеличить группировку спасателей и расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы.

Группировка сил для ликвидации ЧС в Курагинском районе Красноярского края
4 из 13

Глава МЧС поручил увеличить группировку спасателей и расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман

Красноярский губернатор Александр Усс среди возможных причин ЧП назвал несоблюдение технологий строительства и погодные условия.

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия
5 из 13

Красноярский губернатор Александр Усс среди возможных причин ЧП назвал несоблюдение технологий строительства и погодные условия.

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанк

Поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото". Власти сообщили, что она была построена с массой нарушений и не числится в Ростехнадзоре.

Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
6 из 13

Поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото". Власти сообщили, что она была построена с массой нарушений и не числится в Ростехнадзоре.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Известно о 15 погибших и шести пропавших без вести при прорыве дамбы, медики сообщали о 44 пострадавших.

Группировка сил для ликвидации ЧС в Курагинском районе Красноярского края
7 из 13

Известно о 15 погибших и шести пропавших без вести при прорыве дамбы, медики сообщали о 44 пострадавших.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
© пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В МЧС сообщили, что временные общежития для рабочих, разрушенные из-за прорыва дамбы, были построены с нарушениями.

Группировка сил для ликвидации ЧС в Курагинском районе Красноярского края
8 из 13

В МЧС сообщили, что временные общежития для рабочих, разрушенные из-за прорыва дамбы, были построены с нарушениями.

© пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанк

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба
9 из 13

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Вадим Кофман

К ликвидации последствий прорыва дамбы и поиску пропавших привлечено около 300 человек, 6 вертолетов Ми-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС.

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
10 из 13

К ликвидации последствий прорыва дамбы и поиску пропавших привлечено около 300 человек, 6 вертолетов Ми-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС.

© РИА Новости / Вадим Кофман
© Вадим Кофман

В деревне Щетинкино в нескольких километрах от места прорыва дамбы открылся пункт временного размещения.

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
11 из 13

В деревне Щетинкино в нескольких километрах от места прорыва дамбы открылся пункт временного размещения.

© Вадим Кофман
© РИА Новости / Вадим Кофман

Власти ввели на территории Курагинского района режим ЧС. Президент Владимир Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим.

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
12 из 13

Власти ввели на территории Курагинского района режим ЧС. Президент Владимир Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Вадим Кофман
© Вадим Кофман

Красноярский губернатор объявил 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы.

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
13 из 13

Красноярский губернатор объявил 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы.

© Вадим Кофман
1 из 13

ЧП произошло около шести утра по местному времени. В результате прорыва дамбы затопило два общежития, где могли находиться до 80 человек.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
2 из 13

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия.

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман
3 из 13

Селевой поток, образовавшийся в результате прорыва плотины, достигал в высоту четырех-пяти метров.

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
4 из 13

Глава МЧС поручил увеличить группировку спасателей и расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
5 из 13

Красноярский губернатор Александр Усс среди возможных причин ЧП назвал несоблюдение технологий строительства и погодные условия.

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман
6 из 13

Поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото". Власти сообщили, что она была построена с массой нарушений и не числится в Ростехнадзоре.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
7 из 13

Известно о 15 погибших и шести пропавших без вести при прорыве дамбы, медики сообщали о 44 пострадавших.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
8 из 13

В МЧС сообщили, что временные общежития для рабочих, разрушенные из-за прорыва дамбы, были построены с нарушениями.

© пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
9 из 13

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
10 из 13

К ликвидации последствий прорыва дамбы и поиску пропавших привлечено около 300 человек, 6 вертолетов Ми-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС.

© РИА Новости / Вадим Кофман
11 из 13

В деревне Щетинкино в нескольких километрах от места прорыва дамбы открылся пункт временного размещения.

© Вадим Кофман
12 из 13

Власти ввели на территории Курагинского района режим ЧС. Президент Владимир Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Вадим Кофман
13 из 13

Красноярский губернатор объявил 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы.

© Вадим Кофман
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Прорыв дамбы в Красноярском краеАлександр УссКрасноярский крайПроисшествия
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