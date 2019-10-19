Власти помогут семьям погибших и пострадавших при прорыве дамбы

Губернатор Красноярского края Александр Усс в рабочем поселке старателей, затопленном в результате прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил соболезнования родственникам погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе и пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

"От имени всех земляков выражаю глубокие соболезнования семьям, понесшим невосполнимую утрату. Искренне сочувствую тем, кто пострадал в этом трагическом происшествии. Службы экстренного реагирования, бригады медиков, МЧС, МВД, представители Следственного комитета оперативно прибыли на место происшествия. Для спасения людей были предприняты срочные меры. Но погибших уже не вернуть", - приводит слова Усса пресс-служба губернатора.

"Причины трагического происшествия выясняют специалисты. Будет сделано всё, чтобы подобное не повторилось. Сегодня наш долг – поддержать людей, которых коснулось горе. Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь", - приводит слова Усса пресс-служба.