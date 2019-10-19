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РИА Новости

Премьер Македонии призвал к досрочным парламентским выборам в стране

15:29 19.10.2019
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© AP Photo / Boris GrdanoskiПремьер Северной Македонии Зоран Заев
Премьер Северной Македонии Зоран Заев
© AP Photo / Boris Grdanoski
Премьер Северной Македонии Зоран Заев . Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 окт — РИА Новости. Северной Македонии нужны досрочные парламентские выборы после "исторической ошибки" Евросоюза, который не начинает со страной переговоров о вступлении, заявил в субботу премьер-министр страны Зоран Заев в специальном обращении к нации.
Выборы, по его словам, необходимы, чтобы граждане подтвердили политику на вступление в Евросоюз. Для объявления досрочных выборов необходимо решение президента страны.
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"Я предлагаю как можно скорее организовать досрочные выборы, на которых вы, граждане, примите решение и подтвердите путь, который должна продолжить наша страна", - заявил Заев.
Ради скорейшей евроинтеграции бывшая югославская республика Македония ранее поменяла свое название на Северную Македонию и изменила конституцию.
"Мы являемся жертвами исторической ошибки ЕС. Я разочарован и зол, то же чувствуют и люди. Для меня это невыполненное обещание ЕС - плохой и несправедливый акт Союза. Но такое решение ЕС принято из-за неурегулированных внутренних дел, и мы не могли это изменить", - заявил Заев.
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Албания и Северная Македония имеют статус кандидатов в члены ЕС. ЕК ранее официально рекомендовала начать со Скопье вступительные переговоры. Но в 2018 году, а затем в июне этого года 28 стран в рамках Совета ЕС отложили принятие окончательного решения, что было обусловлено необходимостью выполнить ряд требований ЕС. В июне страны ЕС договорились достичь решения об открытии переговоров о присоединении с Северной Македонией и Албанией "не позднее октября 2019 года".
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Зоран ЗаевЕвросоюзАлбанияСеверная МакедонияВ мире
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