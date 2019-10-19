Премьер Македонии призвал к досрочным парламентским выборам в стране

БЕЛГРАД, 19 окт — РИА Новости. Северной Македонии нужны досрочные парламентские выборы после "исторической ошибки" Евросоюза, который не начинает со страной переговоров о вступлении, заявил в субботу премьер-министр страны Зоран Заев в специальном обращении к нации.

Выборы, по его словам, необходимы, чтобы граждане подтвердили политику на вступление в Евросоюз. Для объявления досрочных выборов необходимо решение президента страны.

"Я предлагаю как можно скорее организовать досрочные выборы, на которых вы, граждане, примите решение и подтвердите путь, который должна продолжить наша страна", - заявил Заев.

Ради скорейшей евроинтеграции бывшая югославская республика Македония ранее поменяла свое название на Северную Македонию и изменила конституцию.

"Мы являемся жертвами исторической ошибки ЕС. Я разочарован и зол, то же чувствуют и люди. Для меня это невыполненное обещание ЕС - плохой и несправедливый акт Союза. Но такое решение ЕС принято из-за неурегулированных внутренних дел, и мы не могли это изменить", - заявил Заев.