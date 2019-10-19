МЧС уточнило число пропавших без вести при прорыве дамбы

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

© Вадим Кофман Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Шесть человек считают пропавшими без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае, число погибших не изменилось, сообщили в МЧС РФ.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек.

"На данный момент по подтвержденным данным погибло 15 человек, шесть остаются пропавшими без вести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по состоянию на 15.00 мск к работам на месте происшествия привлечены порядка 300 человек, а также шесть маломерных судов и водолазы.