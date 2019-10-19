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РИА Новости

СМИ: виновным в домашнем насилии могут запретить приближаться к жертве

15:28 19.10.2019 (обновлено: 18:03 19.10.2019)
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© Fotolia / LoloStockЖертва домашнего насилия
Жертва домашнего насилия
© Fotolia / LoloStock
Жертва домашнего насилия. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека разработал законопроект, согласно которому пострадавший от семейно-бытового насилия получит право обратиться за так называемым защитным предписанием. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа.
СПЧ предлагает определять семейно-бытовое насилие как "умышленное противоправное действие или бездействие либо угрозы в отношении близких родственников или их имущества". Согласно законопроекту, жертвам предлагается выдавать защитные ордера (принудительное предписание) двух типов: судебные и внесудебные.
При наличии внесудебного ордера преследователь не сможет приближаться к пострадавшему ближе чем на десять метров, а также будет обязан пройти специализированную психологическую программу.
В исключительных случаях судебное защитное предписание обяжет нарушителя покинуть место совместного проживания с пострадавшим. При этом не имеет значения, кто является собственником недвижимости.
Домашнее насилие. Архивное фото
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Преследователь должен будет передать жертве ее имущество и документы, а также возместить имущественный и моральный вред, стоимость консультирования или пребывания во временном жилище.
За помощью сможет обратиться как сам пострадавший, так и его законные представители.
В середине сентября прошло первое заседание рабочей группы в Совете Федерации по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Тогда стало известно, что его могут внести в Госдуму в нынешнем году.
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Миронов назвал решение о декриминализации домашнего насилия ошибочным
По словам бывшего руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, термин "домашнее насилие" необходимо расширить, чтобы он защищал более широкий круг лиц, в том числе детей и представителей старшего поколения.
Закон о декриминализации побоев в семье подписали в 2017 году. Сейчас за такое нарушение, если оно совершено впервые, предусмотрена административная ответственность: штраф от пяти до 30 тысяч рублей, от десяти до 15 суток ареста или до 120 часов исправительных работ.
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