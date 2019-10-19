В Якутии ребенок получил ожоги, задев обвисший провод ЛЭП

ЯКУТСК, 19 окт – РИА Новости. Восьмилетний мальчик получил ожоги, задев обвисший провод ЛЭП в Мегино-Кангаласском районе Якутии, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.

По предварительным данным, в пятницу вечером мальчик проезжал на велосипеде по льду озера, прилегающего к улице Набережной села Павловск Мегино-Кангаласского района. Во время движения он задел правой рукой обвисший провод ЛЭП и получил электротравму.

Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы, где медики диагностировали у него ожог четырех пальцев правой руки 2-3 степени и ожог правого бедра 2-3 степени.

"Следователями Заречного межрайонного следственного отдела СУ СК России по республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) по факту травмирования 8-летнего ребёнка", - рассказала Дворецкая, которую цитирует пресс-служба ведомства.

Сейчас состояние мальчика стабильно тяжёлое, однако угрозы для его жизни нет. Ему оказывается необходимая врачебная помощь.