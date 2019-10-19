Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T15:17Z
https://ria.ru/20191019/1559971618.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:124:1500:968_1036x0_80_0_0_15ad113e13e0525f45ce610ec8a927b1.jpg
РИА Новости

В Якутии ребенок получил ожоги, задев обвисший провод ЛЭП

15:17 19.10.2019
360
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
ЯКУТСК, 19 окт – РИА Новости. Восьмилетний мальчик получил ожоги, задев обвисший провод ЛЭП в Мегино-Кангаласском районе Якутии, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
По предварительным данным, в пятницу вечером мальчик проезжал на велосипеде по льду озера, прилегающего к улице Набережной села Павловск Мегино-Кангаласского района. Во время движения он задел правой рукой обвисший провод ЛЭП и получил электротравму.
Прокуратура
Вчера, 11:48РИА Новости
В Кузбассе прокуратура нашла нарушения в школе, где дети получили ожоги
Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы, где медики диагностировали у него ожог четырех пальцев правой руки 2-3 степени и ожог правого бедра 2-3 степени.
"Следователями Заречного межрайонного следственного отдела СУ СК России по республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) по факту травмирования 8-летнего ребёнка", - рассказала Дворецкая, которую цитирует пресс-служба ведомства.
Сейчас состояние мальчика стабильно тяжёлое, однако угрозы для его жизни нет. Ему оказывается необходимая врачебная помощь.
Автомобиль скорой помощи
30 сентября, 17:01РИА Новости
В Нижегородской области ребенок получил ожоги во время игры с друзьями
Как отметили в СУСК, следователи установят уполномоченное лицо, на которое возложены обязанности по обслуживанию ЛЭП.
012241
Обсудить 1
Следственный комитет РФРоссияЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В СК рассказали подробности о семье истощенной девочки из Орловской области
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Нальчике завели дело после смертельной драки между полицейскими
Видео задержания злоумышленника, напавшего на полицейского на станции метро Савеловская
Опубликовано видео задержания напавшего на полицейского в московском метро
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
МЧС уточнило число пропавших без вести при прорыве дамбы
Лента
новостей
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Эколог прокомментировал ситуацию вокруг прорыва дамбы в Красноярском крае
Визит Дмитрия Медведева в Сербию
Медведев: Россия открыта к равноправному и уважительному диалогу с ЕС
Водитель автобуса
В Самаре уволили водителя автобуса, выгнавшего пассажира за замечание
Сотрудник полиции
В Петербурге иностранец изнасиловал продавщицу, пишут СМИ
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Орле истощенную девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
Одну из пострадавших при пожаре в Ростове перевезли на операцию в Ярославль
Машина турецкой скорой помощи
В Турции погибла девочка из России
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Силовики разместили артиллерию в жилых районах в Донбассе, заявили в ДНР
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
19:20Медведев рассказал о выигрыше российских и сербских аграриев от санкций ЕС
19:13Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии
19:11Вучич выразил соболезнования в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае
19:10Эксперт прокомментировал отказ Джонсона от обращения по отсрочке Brexit
19:07В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек
19:04Представительство ЕС в России выразило соболезнования в связи с ЧП с дамбой
18:57Путин и Вучич договорились о передаче России картин Рериха
18:52Красноярские власти анонсировали проверки после ЧП с дамбой
Лента новостейМолния