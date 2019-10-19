Президент Сербии поблагодарил Россию за помощь в военно-технической сфере

БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на военном параде в честь 75-летия освобождения Белграда от нацистов, в котором он участвовал вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, выразил благодарность России за помощь и сотрудничество в военно-технической сфере.

"Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше оружие, которого у нас с каждым днем все больше и которое все современнее. Сербия продолжит защищать свою традицию свободы, мы сумеем сами защитить свое небо, свою землю и своих людей", - заявил он.

"Дорогие солдаты, хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете для своей страны, и поздравить вас с днем освобождения Белграда от фашистов, чтобы мы всегда защищали нашу землю, наши ценности и традиции свободы", - сказал сербский президент.

Особенную благодарность он выразил ветеранам боевых действий в Косово и тем, кто защищал Сербию во время агрессии НАТО в отношении Югославии 1999 года. "Дорогие ветераны и вы, кто и сейчас в строю, и кто 20 лет назад защищал Сербию, - хочу сказать вам большое спасибо за все, что вы сделали для нашей родины", - сказал он.