В Красноярском крае приостановили работы на месте прорыва дамбы

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Поисковые работы на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края приостановлены в связи с наступлением темноты и продолжатся в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как говорится в сообщении, губернатор края Александр Усс провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий разрушения дамбы, глава региона подчеркнул, что первоочередной задачей является поиск пропавших без вести и погибших. Кроме того, необходимо установить точный список тех, кто находился в рабочем поселке в момент происшествия и мог пострадать.

"В связи с наступлением темноты поисковые работы будут приостановлены и продолжатся на следующий день. В зоне русла реки работают более 70 профессиональных спасателей, в случае необходимости группировка участников поисковых работ будет усилена", - говорится в сообщении.