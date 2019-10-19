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РИА Новости

В ДНР обвинили Киев в имитации выполнения Минских соглашений

14:53 19.10.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Украинский военный в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Киев имитирует выполнение минских соглашений, заявляя о принятии законов об амнистии для участников конфликта в Донбассе, заявил в субботу депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.
Ранее в МИД Украины заявили, что Киев принял все законы об амнистии в рамках минских соглашений, они начнут применяться после выборов в Донбассе. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР отметили, что это заявление не имеет ничего общего с реальностью. В тексте минских договоренностей пункт об амнистии идет раньше пункта о проведении выборов. Кроме того, по оценке экспертов, проведение выборов в Донбассе невозможно без амнистии.
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"В очередной раз власти Украины лишь имитируют действия, направленные на мирное урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе, избегая реализации комплекса мер по выполнению минских соглашений", - сказал РИА Новости Онопко.
Он напомнил, что пятый пункт комплекса мер предусматривает "помилование и амнистию путём введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями" в Донбассе.
"Это значит, что никто из представителей ДНР и ЛНР в принципе не должен привлекаться к какой-либо ответственности за свою военную и политическую борьбу на их стороне", - отметил Онопко.
Кроме того, он подчеркнул, что любой закон, принимаемый Киевом и касающийся самопровозглашенных республик, должен быть согласован с Донецком и Луганском.
"В этой связи, принятые Киевом в одностороннем порядке так называемые "законы об амнистии" нелегитимны и противоречат минским соглашениям. Убеждён, что это ещё один шаг украинской власти, направленный на затягивание вооружённого конфликта и саботаж усилий по его урегулированию, а также весомое доказательство её недоговороспособности", - добавил Онопко.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
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