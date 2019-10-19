В ДНР обвинили Киев в имитации выполнения Минских соглашений

ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Киев имитирует выполнение минских соглашений, заявляя о принятии законов об амнистии для участников конфликта в Донбассе, заявил в субботу депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев принял все законы об амнистии в рамках минских соглашений, они начнут применяться после выборов в Донбассе. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР отметили, что это заявление не имеет ничего общего с реальностью. В тексте минских договоренностей пункт об амнистии идет раньше пункта о проведении выборов. Кроме того, по оценке экспертов, проведение выборов в Донбассе невозможно без амнистии.

"В очередной раз власти Украины лишь имитируют действия, направленные на мирное урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе, избегая реализации комплекса мер по выполнению минских соглашений", - сказал РИА Новости Онопко.

Он напомнил, что пятый пункт комплекса мер предусматривает "помилование и амнистию путём введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями" в Донбассе.

"Это значит, что никто из представителей ДНР и ЛНР в принципе не должен привлекаться к какой-либо ответственности за свою военную и политическую борьбу на их стороне", - отметил Онопко.

Кроме того, он подчеркнул, что любой закон, принимаемый Киевом и касающийся самопровозглашенных республик, должен быть согласован с Донецком и Луганском.

"В этой связи, принятые Киевом в одностороннем порядке так называемые "законы об амнистии" нелегитимны и противоречат минским соглашениям. Убеждён, что это ещё один шаг украинской власти, направленный на затягивание вооружённого конфликта и саботаж усилий по его урегулированию, а также весомое доказательство её недоговороспособности", - добавил Онопко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.