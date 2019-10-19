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РИА Новости

Луна помешает наблюдениям звездопада Ориониды в России

14:48 19.10.2019
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© NASA/MSFC/MEOМетеор из потока Ориониды
Метеор из потока Ориониды
© NASA/MSFC/MEO
Метеор из потока Ориониды. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Метеорный поток Ориониды, образованный знаменитой кометой Галлея, достигнет максимума активности в ночь на вторник, однако наблюдениям метеоров помешает засветка Луны, сообщил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
"К сожалению, в этом году наблюдениям Орионид помешает Луна, которая будет находиться в фазе последней четверти. Спутник Земли будет находиться в ночь максимума (21-22 октября) в созвездии Рака - неподалеку от Ориона и точки радианта (мнимой точки на небосводе, откуда вылетают метеоры)", - сказал Якушечкин.
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На широте Крыма Луна взойдет в ночь максимума потока около 23.35 (мск). По словам астронома, это означает, что лучший период для наблюдений Орионид – первая половина ночи. Наблюдения можно начать сразу после захода Солнца, хотя сам радиант, находящийся в Орионе поднимется над горизонтом в 22.00. Для наблюдений необходимо ложиться ногами на восток, найдя место без засветки, напомнил астроном.
Для широты Москвы радиант взойдет в районе 21.15, но и Луна там взойдет раньше – около 22.30 (мск), сказал Якушечкин.
Комета Галлея – прародительница потока, сейчас находится в районе своей точки Афелия (наиболее удаленная от Солнца точка) – неподалеку от орбиты Нептуна, на расстоянии около 35 астрономических единиц от Солнца и Земли, рассказал эксперт. Предсказать активность потока в тот или иной год достаточно сложно, сказал Якушечкин.
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Для Орионидов, сказал астроном, предполагается 12-летний цикл активности, который, как показали наблюдения, не зависит от того, где именно находится сама комета. Последний цикл достиг своего максимума в 2006 году, когда активность Орионид, как отмечает IMO – международная метеорная организация, – был выше Персеид.
После минимума в начале 2010-х годов в настоящее время возможно существенное увеличение активности потока, считает он.
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Александр ЯкушечкинКосмос - РИА НаукаРоссия
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