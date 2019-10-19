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РИА Новости
Культура

Режиссер "Зловещих мертвецов" и "Человека-паука" снимет новый фильм ужасов

16:12 19.10.2019
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© Фото : © Sony Pictures Кадр из фильма "Зловещие мертвецы"
Кадр из фильма Зловещие мертвецы
© Фото : © Sony Pictures
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Американский режиссер Сэм Рэйми снимет новый фильм ужасов для киностудии Columbia Pictures, сообщает The Hollywood Reporter.
Студия приобрела проект пока безымянного фильма ужасов, который будет продюсировать и снимать Сэм Рэйми, получивший известность после успеха хорроров "Зловещие мертвецы" (1981 год) и "Затащи меня в ад" (2009 год).
Известно, что сценарий напишут Марк Свифт ("Фредди против Джейсона", "Мадакаскар 2, 3") и Дэмиэн Шеннон ("Близнецы-убийцы"), а действие картины будет происходить на острове.

"Я очень рад воссоединению с Columbia Pictures. Также я давно был поклонником Шеннона и Свифта. Рад, что мы нашли идеальную историю, которой сможем поделиться со зрителями", — приводят слова Рэйми в пресс-релизе.

Рэйми ранее работал с этими сценаристами над проектом "Бермудский треугольник", который пока находится в разработке у компании Skydance.
Он также был режиссером трилогии о "Человеке-пауке" с Тоби Магуайром в главной роли.
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