Режиссер "Зловещих мертвецов" и "Человека-паука" снимет новый фильм ужасов

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Американский режиссер Сэм Рэйми снимет новый фильм ужасов для киностудии Columbia Pictures, Американский режиссер Сэм Рэйми снимет новый фильм ужасов для киностудии Columbia Pictures, сообщает The Hollywood Reporter.

Студия приобрела проект пока безымянного фильма ужасов, который будет продюсировать и снимать Сэм Рэйми, получивший известность после успеха хорроров "Зловещие мертвецы" (1981 год) и "Затащи меня в ад" (2009 год).

Известно, что сценарий напишут Марк Свифт ("Фредди против Джейсона", "Мадакаскар 2, 3") и Дэмиэн Шеннон ("Близнецы-убийцы"), а действие картины будет происходить на острове.

"Я очень рад воссоединению с Columbia Pictures. Также я давно был поклонником Шеннона и Свифта. Рад, что мы нашли идеальную историю, которой сможем поделиться со зрителями", — приводят слова Рэйми в пресс-релизе.

Рэйми ранее работал с этими сценаристами над проектом "Бермудский треугольник", который пока находится в разработке у компании Skydance.