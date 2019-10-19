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РИА Новости

МИД предупредил россиян о задержках и отменах рейсов в Германии

14:40 19.10.2019 (обновлено: 18:18 19.10.2019)
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© Flickr / Lars SteffensСамолет Boeing 747-400 немецкой авиакомпании Lufthansa в аэропорту Франкфурта, Германия
Самолет Boeing 747-400 немецкой авиакомпании Lufthansa в аэропорту Франкфурта, Германия
© Flickr / Lars Steffens
Самолет Boeing 747-400 немецкой авиакомпании Lufthansa в аэропорту Франкфурта, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о возможных задержках или отменах рейсов в аэропортах Германии 20 октября из-за забастовки сотрудников авиакомпаний.
"Германия – 20 октября с 5.00 до 11.00 по местному времени (06.00-12.00 мск) пройдет забастовка сотрудников авиакомпаний Germanwings, Eurowings, SunExpress Deutschland и Cityline; не исключены задержки и отмены рейсов; протестные акции бортпроводников Lufthansa отменены", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Также в министерстве сообщили о закрытии метрополитена и повышенных мерах безопасности в столице Чили Сантьяго 19-20 октября, так как в связи с беспорядками в провинциях Сантьяго и Чакабуко введено чрезвычайное положение.
Ранее в пятницу профсоюз бортпроводников Ufo призвал сотрудников дочерних компаний SunExpress Deutschland, Lufthansa CityLine, Germanwings und Eurowings к забастовке. Призыв касается бойкотирования всех вылетов из немецких аэропортов. Ufo также сообщил об отмене забастовки сотрудников авиакомпании Lufthansa.
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