МИД предупредил россиян о задержках и отменах рейсов в Германии

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о возможных задержках или отменах рейсов в аэропортах Германии 20 октября из-за забастовки сотрудников авиакомпаний.

#Германия – 20 октября с 5:00 до 11:00 по местн. вр. пройдет забастовка сотрудников авиакомпаний Germanwings, Eurowings, SunExpress, Deutschland и Cityline; не исключены задержки и отмены рейсов; протестные акции бортпроводников Lufthansa отменены pic.twitter.com/vAd3IaCyJk

Также в министерстве сообщили о закрытии метрополитена и повышенных мерах безопасности в столице Чили Сантьяго 19-20 октября, так как в связи с беспорядками в провинциях Сантьяго и Чакабуко введено чрезвычайное положение.